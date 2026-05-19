Une femme de 56 ans s'est tuée en tombant dans une trappe ouverte sur la chaussée alors qu'elle sortait de sa voiture garée à Manhattan, a rapporté mardi la police de New York. Elle été retrouvée inanimée au fond d'un conduit technique, tard lundi soir, selon la même source. Elle a été conduite à l'hôpital, où son décès a été constaté. «Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment et l'enquête est toujours en cours», a déclaré un porte-parole de la police. Selon les médias locaux, la victime a fait une chute de trois mètres.
Des images prises mardi montraient une voiture noire stationnée, la porte conducteur donnant juste à côté de la trappe, désormais sécurisé par des barrières. La compagnie d'énergie new-yorkaise Con Edison, en charge de ce conduit, s'est déclarée «profondément attristée» par l'accident. «Nous enquêtons activement pour déterminer comment cela a pu se produire. Nos pensées accompagnent la famille de la victime, et la sécurité demeure notre priorité absolue», a déclaré un porte-parole.