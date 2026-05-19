Une femme de 56 ans est morte à Manhattan après une chute de trois mètres dans une trappe ouverte alors qu'elle sortait de sa voiture lundi soir, selon la police.

Une femme sort de sa voiture et meurt en tombant dans une trappe

Une femme sort de sa voiture et meurt en tombant dans une trappe

AFP Agence France-Presse

Une femme de 56 ans s'est tuée en tombant dans une trappe ouverte sur la chaussée alors qu'elle sortait de sa voiture garée à Manhattan, a rapporté mardi la police de New York. Elle été retrouvée inanimée au fond d'un conduit technique, tard lundi soir, selon la même source. Elle a été conduite à l'hôpital, où son décès a été constaté. «Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment et l'enquête est toujours en cours», a déclaré un porte-parole de la police. Selon les médias locaux, la victime a fait une chute de trois mètres.

Des images prises mardi montraient une voiture noire stationnée, la porte conducteur donnant juste à côté de la trappe, désormais sécurisé par des barrières. La compagnie d'énergie new-yorkaise Con Edison, en charge de ce conduit, s'est déclarée «profondément attristée» par l'accident. «Nous enquêtons activement pour déterminer comment cela a pu se produire. Nos pensées accompagnent la famille de la victime, et la sécurité demeure notre priorité absolue», a déclaré un porte-parole.