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Drame à New York
Une femme sort de sa voiture et meurt en tombant dans une trappe

Une femme de 56 ans est morte à Manhattan après une chute de trois mètres dans une trappe ouverte alors qu'elle sortait de sa voiture lundi soir, selon la police.
Publié: il y a 54 minutes
Une femme de 56 ans est morte après être tombée dans une trappe ouverte à Manhattan. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Levine-Roberts
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AFP Agence France-Presse

Une femme de 56 ans s'est tuée en tombant dans une trappe ouverte sur la chaussée alors qu'elle sortait de sa voiture garée à Manhattan, a rapporté mardi la police de New York. Elle été retrouvée inanimée au fond d'un conduit technique, tard lundi soir, selon la même source. Elle a été conduite à l'hôpital, où son décès a été constaté. «Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment et l'enquête est toujours en cours», a déclaré un porte-parole de la police. Selon les médias locaux, la victime a fait une chute de trois mètres.

Des images prises mardi montraient une voiture noire stationnée, la porte conducteur donnant juste à côté de la trappe, désormais sécurisé par des barrières. La compagnie d'énergie new-yorkaise Con Edison, en charge de ce conduit, s'est déclarée «profondément attristée» par l'accident. «Nous enquêtons activement pour déterminer comment cela a pu se produire. Nos pensées accompagnent la famille de la victime, et la sécurité demeure notre priorité absolue», a déclaré un porte-parole.

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