Les pompiers luttaient dimanche soir contre un feu qui menace certaines habitations des Arcs-sur-Argens, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des habitants ont dû quitter leur domicile.

Un incendie virulent provoque des évacuations en Côte d'Azur

Un incendie virulent provoque des évacuations en Côte d'Azur

AFP Agence France-Presse

Un incendie virulent s'est déclenché dimanche après-midi dans le Var, près de Draguignan, et a nécessité l'évacuation de plusieurs dizaines d'habitations, a annoncé la préfecture. Le feu, «attisé par le vent et la sécheresse de la végétation, a progressé très rapidement», souligne la préfecture dans un communiqué.

L'incendie, qui a brûlé 60 hectares à Taradeau, à quelques kilomètres au sud de Draguignan, a ensuite «sauté» en direction des Arcs-sur-Argens, dans l'arrière-pays du golfe de Saint-Tropez, où il a brûlé 120 hectares en moins de deux heures. «Le feu est désormais en zone périurbaine, ce qui le ralentit mais oblige à des évacuations», a précisé la préfecture.

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«Le feu est circonscrit»

Aux Arcs, selon les pompiers et la préfecture, plusieurs dizaines d'habitations étaient en cours d'évacuation dimanche soir, et 120 personnes ont été accueillies à la salle des fêtes.

Sur cette commune, «les fumées sont moins épaisses, le feu est circonscrit, si les conditions météo ne changent pas», a déclaré à l'AFP le préfet du Var Simon Babre, présent sur place, au centre de commandement contre les incendies. Ces feux «multi-fronts» avec «des sautes» compliquent la situation, a-t-il souligné.

Plus de 40 degrés

Vers 19h, 280 sapeurs-pompiers luttent contre les flammes, avec une centaine d'engins appuyés par «des moyens aériens massifs» selon le préfet: cinq Canadairs, quatre hélicoptères bombardiers d'eau et deux Dash. Des renforts sont venus de quatre départements limitrophes.

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Les routes menant aux Arcs ont été coupées. La voie ferrée entre les Arcs et Toulon a également été coupée, entraînant des perturbations dimanche soir sur la ligne SNCF reliant Nice et Marseille.

Le Var connaît de très fortes chaleurs ces derniers jours, avec des pointes à plus de 40°C samedi. Dimanche et lundi, le département est encore placé en vigilance orange canicule par Météo-France.



