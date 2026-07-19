Un incendie virulent provoque des évacuations en Côte d'Azur

Un incendie virulent s'est déclenché dimanche après-midi dans le Var, près de Draguignan, et a nécessité l'évacuation de plusieurs dizaines d'habitations, a annoncé la préfecture. Le feu, «attisé par le vent et la sécheresse de la végétation, a progressé très rapidement», souligne la préfecture dans un communiqué.
L'incendie, qui a brûlé 60 hectares à Taradeau, à quelques kilomètres au sud de Draguignan, a ensuite «sauté» en direction des Arcs-sur-Argens, dans l'arrière-pays du golfe de Saint-Tropez, où il a brûlé 120 hectares en moins de deux heures. «Le feu est désormais en zone périurbaine, ce qui le ralentit mais oblige à des évacuations», a précisé la préfecture.
«Le feu est circonscrit»
Aux Arcs, selon les pompiers et la préfecture, plusieurs dizaines d'habitations étaient en cours d'évacuation dimanche soir, et 120 personnes ont été accueillies à la salle des fêtes.
Sur cette commune, «les fumées sont moins épaisses, le feu est circonscrit, si les conditions météo ne changent pas», a déclaré à l'AFP le préfet du Var Simon Babre, présent sur place, au centre de commandement contre les incendies. Ces feux «multi-fronts» avec «des sautes» compliquent la situation, a-t-il souligné.
Plus de 40 degrés
Vers 19h, 280 sapeurs-pompiers luttent contre les flammes, avec une centaine d'engins appuyés par «des moyens aériens massifs» selon le préfet: cinq Canadairs, quatre hélicoptères bombardiers d'eau et deux Dash. Des renforts sont venus de quatre départements limitrophes.
Les routes menant aux Arcs ont été coupées. La voie ferrée entre les Arcs et Toulon a également été coupée, entraînant des perturbations dimanche soir sur la ligne SNCF reliant Nice et Marseille.
Le Var connaît de très fortes chaleurs ces derniers jours, avec des pointes à plus de 40°C samedi. Dimanche et lundi, le département est encore placé en vigilance orange canicule par Météo-France.