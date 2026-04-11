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Sixième mandat confirmé
Djibouti: Ismaïl Omar Guelleh réélu avec 97,81% des voix

Réélu avec 97,81 % des suffrages, Ismaïl Omar Guelleh entame un sixième mandat à Djibouti. Âgé de 78 ans, il avait modifié la Constitution pour contourner une limite d'âge.
Publié: 07:27 heures
En novembre dernier, l'âge limite pour briguer la présidence a été modifiée, permettant à Ismaïl Omar Guelleh de se présenter.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le président de Djibouti Ismaïl Omar Guelleh a été réélu avec 97,81% des voix à un sixième mandat à la tête de ce territoire stratégiquement situé de la Corne de l'Afrique, selon les résultats officiels complets de la présidentielle publiés samedi matin.

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Ismaïl Omar Guelleh, qui dirige Djibouti depuis 1999, n'était opposé qu'à un unique adversaire, Mohamed Farah Samatar, peu connu du grand public, qui a obtenu 2,19% des voix, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur et qui doivent être validés par le Conseil constitutionnel.

Retournement de situation

Le président avait en 2022 assuré avoir «dépassé l'âge» et devoir «passer la main». Quatre ans plus tard, à 78 ans, le chef de l'Etat djiboutien s'y est finalement refusé au nom de la «stabilité».

«Non, non et non, trois fois!»: en 2022 le chef de l'Etat assurait aussi qu'il ne toucherait pas à la Constitution fixant à 75 ans l'âge limite pour briguer la présidence. En novembre, elle a pourtant finalement été modifiée pour lui ouvrir la voie à un nouveau mandat.

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