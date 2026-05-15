La Première ministre japonaise Sanae Takaichi se rendra en Corée du Sud les 19 et 20 mai pour renforcer les relations bilatérales. Les discussions porteront sur la sécurité régionale et les tensions au Moyen-Orient.

La Première ministre japonaise attendue en Corée du Sud

La Première ministre japonaise attendue en Corée du Sud

ATS Agence télégraphique suisse

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi effectuera une visite de deux jours en Corée du Sud à partir du 19 mai, a indiqué vendredi la présidence sud coréenne, au moment où les deux pays cherchent à renforcer leurs relations. Les deux pays alliés des Etats-Unis font notamment face aux défis communs de la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire et de la montée en puissance des ambitions de la Chine.

Sanae Takaichi se rendra à Andong, la ville natale du président sud-coréen Lee Jae Myung et capitale de la province du Gyeongsang du Nord, ce que Séoul a décrit comme un geste réciproque après que la dirigeante japonaise a reçu Lee Jae Myung dans sa préfecture natale de Nara en janvier.

Outre les questions bilatérales, les dirigeants discuteront de la crise au Moyen-Orient, ainsi que de questions économiques et de sécurité, a précisé la présidence sud-coréenne. Les autorités japonaise ont confirmé la visite.