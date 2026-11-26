L’organisation caritative britannique The Diana Award a annoncé jeudi son placement sous administration judiciaire. Créée en hommage à la princesse Diana, elle affirme ne plus pouvoir honorer ses obligations.

ATS Agence télégraphique suisse

Une organisation caritative britannique créée en hommage à la défunte princesse Diana a annoncé jeudi son placement sous administration judiciaire, expliquant ne plus pouvoir honorer ses «obligations».

The Diana Award désigne à la fois une organisation caritative dédiée à l'accompagnement des jeunes, et un prix qui récompense des jeunes engagés dans des actions sociales ou humanitaires.

Créée en 1999 sous l'impulsion du Premier ministre travailliste Gordon Brown, elle vise à perpétuer l'héritage de Diana, princesse de Galles, dont l'engagement humanitaire a marqué les esprits avant sa mort accidentelle à Paris en 1997.

«C'est le coeur lourd que nous annonçons que l'organisation caritative The Diana Award a été placée sous administration judiciaire, après qu'un avis indépendant a clairement établi qu'elle ne pouvait plus faire face à ses obligations», écrit-elle dans son communiqué.

Aucun détail

Aucun autre détail n'a été communiqué, l'association indiquant simplement que cette issue n'était pas «celle souhaitée» par son équipe. Au total, plus de 50'000 jeunes ont reçu ce prix.

Il s'agissait du dernier projet associant encore les deux fils de Diana, le prince héritier William et le prince Harry, malgré leur brouille. Les deux frères avaient participé ensemble à plusieurs cérémonies liées à cette initiative par le passé.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, le prince William a salué une initiative qui «a distingué et encouragé des milliers de jeunes oeuvrant pour un monde meilleur», remerciant «tous ceux dont le dévouement et l'engagement ont permis cela pendant toutes ces années».

Contacté par l'AFP, un représentant du prince Harry n'avait pas répondu dans l'immédiat. Diana, personnalité extrêmement populaire baptisée «la princesse des coeurs», a perdu la vie dans un accident de voiture à Paris en 1997, alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis. Sa disparition avait provoqué une vague d'émotion au Royaume-Uni et dans le monde.