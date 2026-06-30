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Détournement de fonds
Le RN à nouveau dans le viseur de la justice européenne

Des perquisitions sont en cours en France, Espagne, Italie et Belgique pour des soupçons de détournement de 4,3 millions d'euros par le groupe Identité et démocratie, impliquant le Rassemblement national.
Publié: il y a 8 minutes
Des perquisitions ont eu lieu en France, en Espagne, en Italie et en Belgique.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des perquisitions sont en cours «en France et dans d'autres pays européens», sur des soupçons de détournement de fonds européens par le groupe d'eurodéputés Identité et démocratie (ID), où siégeait le Rassemblement national, a indiqué mardi le parquet européen. Organe indépendant de l'UE chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'UE, le parquet européen a précisé «mene(r) actuellement des mesures d'enquête en France et dans d'autres pays européens dans le cadre d'une enquête en cours portant sur l'usage de fonds européens par un ancien groupe politique du Parlement européen entre 2019 et 2024».

Officiellement institué en 2021, le parquet européen avait déjà annoncé en juillet 2025 l'ouverture d'une enquête sur l'ancien groupe ID, soupçonné d'avoir «indûment dépensé» plus de 4,3 millions d'euros de 2019 à 2024. Selon le journal français Le Monde, qui a révélé mardi les perquisitions, ces dernières ont lieu en France, en Espagne, en Italie et en Belgique.

Ces perquisitions s'ajoutent à la tourmente judiciaire du RN: la cour d'appel de Paris doit dire le 7 juillet si elle confirme l'inéligibilité de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. «Depuis tôt ce matin, des perquisitions sont en cours aux sièges et aux domiciles personnels de prestataires de communication ayant travaillé avec nous», a publié sur la plateforme X le président du RN, Jordan Bardella.

«Nous n'avons rien à nous reprocher»

«Dans le même temps, Le Canard enchaîné nous apprend également l'ouverture prochaine d'une information judiciaire me concernant, à la suite d'une plainte d'une association militante, à propos d'un emploi de quelques mois occupé au Parlement européen (...) il y a bientôt douze ans», a-t-il poursuivi.

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Cette éventuelle nomination d'un juge d'instruction, comme le souhaite l'association anticorruption Anticor, qui a porté plainte, ouvrirait un nouveau front judiciaire pour le RN. Dans ce dossier, Anticor estime que le président du RN doit répondre de ses activités pendant les quatre mois et demi en 2015 où il a été l'assistant parlementaire de l'eurodéputé Jean-François Jalkh.

L'association demande également qu'un magistrat instructeur enquête pour faux sur les documents produits par Jordan Bardella et ses proches pour attester de son travail. «Comme à chaque fois, les procédures judiciaires annoncent le calendrier électoral», a avancé Bardella. Et d'affirmer: «Nous n'avons rien à nous reprocher, et nous le montrerons».

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