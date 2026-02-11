La cour d'appel rendra sa décision le 7 juillet à 13h30 dans le procès de Marine Le Pen. Le parquet a requis cinq ans d'inéligibilité contre la présidente du RN, candidate à la présidentielle.

Marine Le Pen et le RN fixés sur leur sort le 7 juillet

La décision dans le procès en appel de Marine Le Pen et du RN sera rendue le 7 juillet à 13H30, a indiqué mercredi la présidente de la cour, à l'issue des débats.

La cheffe de file de l'extrême droite, contre laquelle le parquet général a requis cinq ans d'inéligibilité, joue une quatrième candidature à l'élection présidentielle. «Plus (la décision était rendue) tôt, mieux je me portais», a-t-elle glissé à quelques journalistes à l'issue de l'audience.

Quelques minutes plus tôt, l'un de ses avocats, Me Rodolphe Bosselut, avait prévenu la cour d'appel de Paris: «La voilà à l'orée d'une élection primordiale pour le pays. (...) Mais cette élection présidentielle rend l'arrêt que vous aurez à rendre vertigineux.» En première instance, Marine Le Pen avait notamment été condamnée à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, qui l'empêche à ce stade d'être candidate à l'Élysée.