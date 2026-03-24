Des discussions secrètes ont évité l’escalade avec l’Iran

En coulisses, à Washington, les tractations s’intensifient. On négocie, on discute âprement, et surtout, on évoque déjà une possible fin du conflit. De nouveaux éléments sur la pause des frappes annoncée par Donald Trump lèvent le voile sur un point clé: ces échanges se sont déroulés dans le plus grand secret.

Car contrairement à ce que l’on pourrait croire, Washington et Téhéran n’ont pas négocié directement. Côté américain, les discussions ont été menées par l’émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. En face, en revanche, les interlocuteurs restent inconnus.

Très vite, une piste se dessine: celle de médiations multiples. Selon «​Axios​», des pays comme l’Égypte et le Qatar auraient joué les intermédiaires. Doha assure vouloir une solution diplomatique, tout en niant toute participation directe aux négociations – un positionnement d’autant plus délicat que le pays a lui-même été visé par des attaques iraniennes.

D’autres canaux ont également été activés. Le «​Telegraph​» affirme ainsi que, le week-end dernier, l’Égypte, le Pakistan et la Turquie ont servi de relais pour transmettre des messages entre Washington et Téhéran. Oman aurait lui aussi été prêt à jouer ce rôle discret mais crucial.

Reste une grande inconnue: qui parlait réellement au nom de l’Iran? Le «Telegraph» avance le nom de Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien. Mais l’intéressé a formellement démenti toute implication.

Malgré ces zones d’ombre, certains points d’accord auraient déjà émergé. Selon plusieurs sources, pas moins de 15 éléments feraient consensus entre les deux camps. Parmi eux, une ligne rouge claire: l’Iran ne doit en aucun cas posséder l’arme nucléaire.

Enfin, signe que les lignes bougent rapidement, le Pakistan s’est dit prêt, mardi, à accueillir d’éventuelles discussions. Une offre qui pourrait accélérer encore le processus — à condition que les bombardements cessent réellement sur le terrain.