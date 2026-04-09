DE
FR

Des fuites médiatiques «indignes»
L'enquête contre Rima Hassan pour une supposée affaire de drogue classée sans suite

La procédure sur la prétendue drogue trouvée sur Rima Hassan a été classée sans suite. Son avocat dénonce des fuites médiatiques «indignes» et des manipulations pour lui nuire.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
1/2
La procédure concernant «la prétendue découverte d'un produit stupéfiant» dans les affaires de Rima Hassan a été classée «sans suite».
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La procédure concernant «la prétendue découverte d'un produit stupéfiant» dans les affaires de Rima Hassan lors de sa garde à vue il y a une semaine a été classée «sans suite», a annoncé jeudi l'avocat de l'eurodéputée LFI Vincent Brengarth.

Cette décision «vient mettre un terme définitif à la diffusion, depuis plusieurs jours, de fausses informations portant gravement atteinte à la réputation de Rima Hassan, ainsi qu'à la formation politique à laquelle elle appartient», souligne le conseil.

Me Brengarth rappelle que Rima Hassan «a toujours été catégorique sur le fait qu'il s'agissait d'un achat à usage médical parfaitement légal, attesté par un ticket de caisse dans une boutique de CBD à Bruxelles dont elle a immédiatement donné les coordonnées».

Des fuites indignes

Le 2 avril, Rima Hassan avait été convoquée et placée en garde à vue, ce dont la presse s'était fait l'écho. A son issue, le parquet avait indiqué qu'elle serait jugée pour apologie du terrorisme, pour l'un de ses posts sur X. La presse avait évoqué, de source proche du dossier, la découverte de «quelques grammes» d'une drogue de synthèse dans le sac de l'élue de 33 ans.

A lire aussi
Rima Hassan porte plainte après les fuites sur sa garde à vue
La presse avait tout débalé
Rima Hassan porte plainte après les fuites sur sa garde à vue
Rima Hassan se dit victime de «harcèlement judiciaire»
«Du CBD à des fins médicales»
Rima Hassan se dit victime de «harcèlement judiciaire»

Mais cette information n'a pas été corroborée par le parquet à l'issue de la garde à vue, le ministère public indiquant plutôt qu'il fallait attendre les résultats «d'analyses complémentaires» du produit pour se prononcer. Les «fuites nombreuses observées dans la presse apparaissent dès lors d'autant plus indignes et lourdes de conséquences», pointe l'avocat de l'eurodéputée.

A ses yeux, «il ne s'agit pas d'un simple classement sans suite mais d'une situation d'une extraordinaire gravité». La «divulgation de fausses informations dans le cadre de la procédure vient en effet confirmer l'existence de procédés déloyaux et illégaux, en fait des manipulations, visant délibérément à nuire à Rima Hassan: les autorités doivent en tirer toutes les conséquences», insiste Me Brengarth.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus