Un squelette, possiblement celui de D'Artagnan, a été découvert dans une église de Maastricht, où le célèbre mousquetaire est mort en 1673. Des analyses ADN, lancées le 13 mars, sont en cours à Munich.

Le squelette de D'Artagnan aurait été retrouvé

Le squelette de D'Artagnan aurait été retrouvé

ATS Agence télégraphique suisse

Un squelette qui pourrait être celui de D'Artagnan a été découvert dans une église de Maastricht aux Pays-Bas, ville dans laquelle le célèbre mousquetaire est décédé il y a plus de 350 ans, a rapporté mercredi un média local. Le squelette a été trouvé dans la nef d'une église contemporaine dont les racines remontent au moins au XIIIe siècle, lors de travaux de réparations liés à l'effondrement d'une partie du sol en février, a expliqué L1 nieuws, média de la province du Limbourg.

Charles de Batz de Castelmore, dit d'Artagnan, célèbre mousquetaire des rois Louis XIII et Louis XIV, originaire de Lupiac (Gers) a passé sa vie au service de la couronne de France. Ce gentilhomme gascon a inspiré au XIXe siècle à Alexandre Dumas son héros des Trois mousquetaires, célèbre aujourd'hui dans le monde entier grâce au roman et à de nombreuses adaptations cinématographiques. Durant le siège de Maastricht en 1673, le mousquetaire a été tué, vraisemblablement par balle de mousquet. Son lieu de repos est depuis resté un mystère.

ADN en cours d'analyse

Une pièce de monnaie française a été trouvée près du squelette à Maastricht, a indiqué le diacre Jos Valke, présent lors de la première fouille. «De plus, l'emplacement de la tombe indique qu'il s'agit d'une personne importante: le squelette se trouvait à l'endroit où trônait l'autel et seules des figures royales ou autres figures importantes étaient enterrées sous un autel à l'époque», a-t-il déclaré à L1 nieuws.

Le squelette a été retiré de l'église et se trouve à présent dans un institut archéologique à Deventer (est), a précisé le média. Un échantillon d'ADN a été prélevé sur le squelette le 13 mars et est en cours d'analyse dans un laboratoire à Munich.