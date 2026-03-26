Loana Petrucciani, icône de la téléréalité française, a été retrouvée sans vie le 25 mars, à l'âge de 48 ans. Les hommages submergent les réseaux sociaux, depuis l'annonce de son décès.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Loana, première star de la téléréalité française et icône de «Loft Story», a été retrouvée sans vie le 25 mars à son domicile à Nice, à l'âge de 48 ans. Selon le parquet, une «chute en arrière» serait à l'origine de son décès.

La disparition de Loana a suscité une vague d'émotion et d'hommages, notamment de la part de figures comme Benjamin Castaldi et Alexia Laroche-Joubert. Ces derniers regrettent le manque de soutien face à ses luttes personnelles avec des addictions et des troubles bipolaires.

L'émission «Touche pas à mon poste», qui avait accueilli Loana dans un moment de détresse en 2024, avait été condamnée par l'Arcom pour non-respect de sa dignité humaine. Ce résumé vous a-t-il été utile? Oui Non Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ellen De Meester Journaliste Blick

Elle semblait immortelle, tant son visage était devenu familier, au fil des années. Première star de la téléréalité, symbole d'un univers clinquant aux contours acérés, ange déchu éternellement figé dans la perception d'un public avide et impardonnable, Loana s'est éteinte abruptement, à l'âge de 48 ans.

Retrouvée sans vie dans son domicile, le 25 mars, l'icône de l'émission «Loft Story» aurait subi une «chute en arrière» fatale, d'après le parquet de Nice. L'enquête a, pour l'heure, également pu exclure l'intervention d'un tiers, note «Le Parisien». Les voisins de la défunte, inquiets de ne pas l'avoir aperçue depuis «plusieurs jours», auraient fini par alerter les pompiers.

Affirmer que la nouvelle a choqué l'univers de la télévision française, ainsi que toute une génération de spectateurs, serait un euphémisme. Depuis l'annonce du décès, les hommages poignants, parfois pétris de culpabilités, pleuvent. Car Loana, aux prises avec des problèmes d'addiction et un trouble bipolaire, donnait l'impression d'avoir été abandonnée de tous.

«On est tous un peu responsables»

Sur Instagram, l'animateur français Benjamin Castaldi, qui présentait «Loft Story», déplore notamment que tout le monde a «applaudi sa lumière, sans protéger son ombre». Il poursuit: «La vérité, c'est qu'on est tous un peu responsables. Parce qu'on a tous regardé, on a tous commenté, on a tous, à un moment, détourné les yeux quand ça devenait trop dur.»

Pour lui, le visage de Loana «fait partie de notre histoire collective», même s'il souligne, peiné, que personne ne s'est réellement précipité pour la relever après l'avoir regardée chuter.

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«Une femme sensible et extrêmement intelligente»

Alexia Laroche-Joubert, autre figure incontournable de la téléréalité française, a également publié un hommage sur les réseaux sociaux. Productrice de la série «Culte», qui retrace de manière fictive la naissance et les coulisses de «Loft Story», souligne l'importance des innombrables souvenirs qu'elle partageait avec Loana, rencontrée il y a près de 25 ans.

«J’ai été témoin de ses succès et de ses combats, écrit-elle. Je pense bien sûr à sa maman, Violette, à sa fille, à son frère et aux lofteurs qui ont fait partie de cette aventure. N’oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente.»

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Le chroniqueur et comédien Steevy Boulay, qui avait rencontré la célébrité en même temps que Loana, affirme être «sans voix, la gorge nouée et les yeux inondés», après le départ de celle qu'il considère comme «une part de lui-même.» Sur Instagram, il ajoute: «Je t’ai vue tomber, te redresser, te battre, lutter, céder… Tu as tout donné, jusqu’au bout.» De son côté, Nabilla Vergara, autre étoile de la téléréalité, honore Loana sur X: «Une figure qui aura marqué toute une génération... La pionnière!»

Cyril Hanouna se dit «bouleversé»

Apprenant l'abrupt décès sur le plateau de «Tout beau tout neuf», le présentateur Cyril Hanouna et la chaîne W9 ont souligné à quel point l'équipe était «bouleversée» par cette disparition.

Pour rappel, l'émission «Touche pas à mon poste», également présentée par Cyril Hanouna, avait été condamnée par l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, début 2024, après le passage en direct d'une Loana en pleine détresse. Alors qu'elle racontait, débordante d'émotions, un viol subi quelques mois auparavant, elle avait été moquée par certains chroniqueurs. Le journaliste français Jacques Cardoze s'était même permis de lui demander, railleur, si elle «faisait exprès» de perdre ses mots et de balbutier, en partageant son traumatisme. Selon l'Arcom, l'émission n'avait pas respecté la dignité humaine de son invitée, pointe «Le Parisien».

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«Une victime du cynisme de la télévision»

Dans les commentaires qui affluent sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes partagent leur choc. Sur la plateforme Reddit, par exemple, un internaute déclare que Loana était une victime du cynisme qui règne dans le milieu télévisuel: «Ils ont pris une bimbo naïve et fragile psychologiquement et ils l'ont jetée dans l'arène pour que tout le monde se repaisse de ses tourments», estime l'anonyme.

Au bas de l'hommage rédigé par Benjamin Castaldi sur Instagram, une autre internaute déplore la solitude de Loana: «Elle a marqué toute une génération qui, finalement, ne l’a jamais vraiment comprise ni soutenue dans l’après, peut-on lire. Elle s’est éteinte dans une forme d’indifférence générale, enfermée derrière un personnage qui éclipsait la femme qu’elle était réellement ou qu’elle aurait pu devenir.»

D'autres personnes, à coups d'émojis en forme de coeurs brisés et de larmes virtuelles, résument leur tristesse en quelques mots: «Quel gâchis», rétorque un autre anonyme. «Elle ne cherchait que de l'amour et de l'attention», pense une autre. «Repose enfin en paix», conclut une autre.