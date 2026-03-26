Loana, star de téléréalité, a été retrouvée morte à son domicile de Nice mercredi. Une chute en arrière pourrait expliquer son décès, selon le parquet. Une enquête est ouverte, son appartement est sous scellé.

Loana, ancienne star de téléréalité, a été retrouvée morte à son domicile de Nice. Son corps, découvert mercredi, portait une plaie à l’arrière du crâne et des ecchymoses lombaires. Ces signes suggéreraient que sa mort soit due à une chute en arrière, selon le parquet de Nice relayé par «Le Parisien». Le décès aurait eu lieu plusieurs jours avant la découverte. Aucun élément ne laisse penser qu’un tiers soit impliqué, a précisé le procureur Damien Martinelli.

Un voisin, inquiet de ne pas avoir vu Loana depuis plusieurs jours, a alerté les pompiers. Ces derniers ont pénétré dans l’appartement par une fenêtre, la porte étant verrouillée de l’intérieur. À l’intérieur, ils ont trouvé le corps sans vie de Loana ainsi que celui de son chien, également décédé.

Le corps de Loana a été transporté à l’institut médico-légal pour autopsie, tandis que l’appartement a été placé sous scellé. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées. Une enquête en recherches des causes de la mort est en cours.

Une star de la téléréalité de première heure

La France avait découvert Loana Petrucciani en avril 2001 alors qu'elle s'apprêtait à vivre avec d'autres anonymes dix semaines durant 24 heures sur 24 sous l'oeil des caméras de M6. Le succès de «Loft» fut immédiat et phénoménal et, aujourd'hui encore, l'émission est considérée comme culte et a même inspiré une série pour la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, en 2024.

«Figure emblématique de la première saison de 'Loft Story', elle restera à jamais une personnalité qui a profondément marqué toute une génération de téléspectateurs», a réagi M6 dans un communiqué transmis à l'AFP, saluant «sa spontanéité, sa sensibilité et son authenticité».

Née en août 1977 à Cannes, Loana était très rapidement devenue une figure du programme lorsque ses ébats avec un autre candidat, Jean-Edouard Lipa, furent filmés dans une piscine. L'indignation est alors à son comble et l'émission est accusée de tous les maux mais elle devient en quelques instants une vedette du petit écran. «N'oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente», a souligné sur Instagram Alexia Laroche-Joubert, productrice de «Loft Story».