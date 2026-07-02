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L'ONU fulmine
Un camion d'aide du HCR a été détruit par un drone au Darfour

Un camion du HCR transportant 50 tonnes d'aide humanitaire a été détruit par un drone près de Tendelti, au Darfour, a annoncé l'ONU. Des milliers de personnes vulnérables sont privées de ce soutien crucial.
Publié: il y a 36 minutes
La commissaire européenne à la préparation, à la gestion des crises et à l'égalité, Hadja Lahbib, au Tchad le 9 avril 2025.
Photo: IMAGO/Belga
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AFP Agence France-Presse

Un camion affrété par le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) a été touché par un drone dans la région soudanaise du Darfour, a indiqué le porte-parole de l'ONU jeudi, dénonçant la destruction de 50 tonnes d'aide dont seront privées des populations vulnérables.

«Nos collègues du HCR déplorent profondément l'incident qui s'est produit hier (mercredi, ndlr), lorsqu'un camion affrété par le HCR aurait été touché par un drone près de Tendelti, au Ouest-Darfour», a déclaré Stéphane Dujarric.

«Heureusement, le conducteur est sain et sauf. Mais 50 tonnes d'aide humanitaire du HCR» qui étaient transportées vers le Kordofan, autre région particulièrement touchée par la guerre, «ont été détruites», a-t-il ajouté.

Cette aide non-alimentaire, qui comprenait notamment couvertures, matelas, lampes solaires, «était destinée à certaines des populations les plus vulnérables touchées par le conflit et maintenant c'est tout simplement détruit».

12 millions de déplacés

«Des milliers de personnes qui dépendent de cette aide vont devoir faire sans le soutien urgent dont ils ont besoin», a-t-il dénoncé, alors que la situation humanitaire dans le pays est désastreuse. 

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La guerre civile qui oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait selon l'ONU plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont près d'un million au Tchad.


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