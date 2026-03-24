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L'extrême droite progresse au Danemark
Les sociaux-démocrates sont en tête des législatives, mais réalisent l'un de leur pire score

Les sociaux-démocrates de Mette Frederiksen reculent aux législatives danoises, obtenant leur pire résultat depuis 1901 avec 19,2%. Le bloc de gauche perd la majorité, laissant les Modérés arbitres avec 14 sièges.
Publié: il y a 47 minutes
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La Première ministre danoise sortante Mette Frederiksen devra trouver des alliés pour continuer à gouverner.
Photo: Sergei Grits
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ATS Agence télégraphique suisse

Le bloc de gauche de la Première ministre danoise sociale-démocrate Mette Frederiksen est arrivé en tête mardi des élections législatives. Mais il est en net recul face à un bloc regroupant la droite et l'extrême droite, selon les sondages à la sortie des urnes.

Avec 19,2% des voix, les sociaux-démocrates seraient à leur niveau le plus bas depuis 1901, loin des 27,5% de 2022, selon le sondage de télévision publique DR. Le bloc de gauche, constitué de la formation de Mme Frederiksen et des autres partis de gauche, n'obtiendrait pas la majorité des 179 sièges, avec 83 à 86 sièges, selon les sondages publiés par les télévisions DR et TV2.

D'après ces mêmes enquêtes, la droite et l'extrême droite rassembleraient elles entre 75 et 78 sièges. Les Modérés (centre) apparaissent comme le «faiseur de roi» de cette élection puisqu'ils obtiendraient 8,2%, soit 14 sièges, selon ces sondages.

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