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Blocus de Washington
Un voilier d'une ONG espagnole arrive à Cuba avec de l'aide humanitaire

Le voilier El Astral, de l'ONG espagnole Open Arms, est arrivé dimanche à La Havane avec des médicaments et des panneaux solaires destinés à un hôpital pédiatrique. Parti de Barcelone début mai, il avait auparavant effectué plusieurs escales en Espagne et au Mexique.
Publié: il y a 42 minutes
Le voilier El Astral de l'ONG Open Arms arrive à La Havane avec du matériel médical et plusieurs panneaux solaires.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un voilier d'une ONG espagnole est arrivé dimanche au port de La Havane avec à son bord des médicaments et des panneaux solaires destinés à un hôpital pédiatrique de la capitale cubaine, a constaté l'AFP. El Astral, voilier de l'ONG Open Arms, qui a déjà participé à des missions humanitaires à destination de Gaza et pour secourir des migrants en Méditerranée, est arrivé en fin d'après-midi à La Havane, après être parti début mai de Barcelone et avoir effectué plusieurs escales en Espagne et au Mexique.

«C'est criminel que le fonctionnement d'un hôpital puisse être interrompu par une décision politique», a déclaré à l'arrivée Oscar Camps, le fondateur d'Open Arms, en référence au blocus pétrolier imposé depuis plus de cinq mois par Washington à l'encontre de l'île des Caraïbes. «Pour moi, cela me semble aussi brutal que de bombarder un hôpital, comme le fait Israël à Gaza», a dénoncé Oscar Camps.

Embargo américain

«Si nous sommes les premiers» à avoir traversé l'Atlantique pour amener de l'aide humanitaire «que nous ne soyons pas les seuls, et encore moins les derniers», a-t-il poursuivi. Le matériel transporté par l'ONG comprend des médicaments, du matériel médical et des panneaux solaires destinés à une unité de soins intensifs de l'hôpital pédiatrique Juan Manuel Márquez de La Havane.

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Plusieurs chargements d'aide humanitaire ont été envoyés à Cuba ces derniers mois par bateau ou par avion par les gouvernements du Mexique, de la Chine, du Brésil et d'autres pays. Une flottille humanitaire, lancée par des organisations sociales, des mouvements de gauche et des syndicats, était arrivée en mars dans la capitale cubaine avec des denrées, du matériel médical et des panneaux solaires.

Cuba, soumis à un embargo américain, connaît une grave crise économique, énergétique et sociale, aggravée ces derniers mois par un blocus pétrolier imposé par Washington. Une batterie de sanctions contre des entreprises a également asséché les rentrées de devises.

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