Une troisième coupure de courant en dix jours paralyse Cuba

Une nouvelle coupure de courant a frappé Cuba le 14 juillet, privant l'île entière d'électricité. C'est la troisième panne totale en dix jours, conséquence d'une pénurie de carburant et d'un réseau dépassé.

AFP Agence France-Presse

En manque de carburant en raison du blocus pétrolier américain, Cuba peine à stabiliser son réseau électrique vieillissant qui connaît mardi une troisième déconnexion totale en moins de dix jours, mettant à rude épreuve le quotidien des habitants.

«A 11h05 (15H05 GMT) s'est produite une déconnexion totale du système électrique national», privant de courant l'ensemble de l'île de 9,6 millions d'habitants, a fait savoir l'Union électrique de Cuba (UNE).

Il s'agit de la troisième coupure générale depuis début juillet et de la cinquième depuis le début de l'année. La cause n'a pas encore été annoncée par les autorités. Les deux dernières ont eu lieu la semaine passée. Il avait fallu à chaque fois plus de 24 heures à la compagnie nationale pour rétablir le réseau sur l'ensemble du pays, même si les très longs délestages sont quasi-permanents en raison de la faible production d'électricité.

«Je n'ai pas de mots», se lamente auprès de l'AFP Maria Caridad Alvarez, une femme au foyer de 62 ans. «Quand je me suis levée ce matin, le courant était revenu et j'ai pu cuisiner des haricots, mais maintenant que je sors, il est de nouveau coupé. On dirait qu'il n'y a pas de solution», poursuit-elle.

Des parcs solaires inutiles?

La crise énergétique est «en train de tuer chez l'être humain l'enthousiasme de vivre», témoigne la sexagénaire, alors que les habitants de l'île expriment de plus en plus leur lassitude et leur impuissance face à ces coupures répétitives et l'impact sur leur moral. David Matias Rodriguez, un retraité de 82 ans, s'inquiète quant à lui pour les «trois petites choses» qu'il a dans son frigo.

Ces dernières semaines, les délestages ont duré plus de 30 heures d'affilée à La Havane et plusieurs jours en province, malgré un vaste programme de construction de parcs solaires lancé il y a deux ans. Les habitants expriment régulièrement leur exaspération dans les quartiers les plus affectés en mettant le feu à des tas d'ordures ou en tapant sur des casseroles.

Un réseau plus vulnérable

En proie à une grave crise économique depuis cinq ans, le pays subit régulièrement des coupures électriques générales ou partielles en raison de la vétusté des infrastructures et de la pénurie de carburant. Mais la situation s'est encore aggravée depuis que Washington empêche les livraisons de carburant pour alimenter des groupes électrogènes. Ces derniers complètent la production de sept centrales thermiques vieillissantes, qui subissent des pannes fréquentes ou doivent être arrêtées pour maintenance.

Selon la compagnie d'électricité, la pénurie de carburant rend aussi le réseau électrique plus vulnérable aux pannes et ralentit les travaux de rétablissement en empêchant l'utilisation des générateurs de secours. Depuis janvier, Washington n'a autorisé l'arrivée en mars que d'un seul pétrolier russe chargé de 100'000 tonnes de pétrole brut. Ces réserves sont depuis épuisées.

Les relations entre les États-Unis et Cuba se sont considérablement tendues depuis le début de l'année, notamment après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, un allié du gouvernement cubain.

Donald Trump estime que l'île communiste, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, constitue «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Il a plusieurs fois averti qu'il pourrait en «prendre le contrôle». Les deux pays mènent de difficiles pourparlers. Fin juin, le chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez, a reconnu qu'il n'y avait «aucun progrès» dans les négociations en cours.



