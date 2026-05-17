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Chasse à l'homme en Croatie
Il commande une pizza et finit par tuer le livreur

Un livreur de 19 ans a été tué samedi à Drnis, en Croatie, par un homme de 50 ans. La police traque activement le fugitif et les habitants sont appelés à la vigilance.
Publié: il y a 26 minutes
La police croate traque activement le meurtrier en fuite d'un livreur de pizzas de 19 ans (image d'illustration).
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

La police croate a lancé dimanche une vaste chasse à l'homme pour retrouver le meurtrier en fuite d'un livreur de pizzas dans une petite ville du sud du pays, dont les habitants ont été appelés à vigilance.Un nombre important de policiers a été déployé dans la région de la ville de Drnis, en arrière-pays dalmate, notamment des unités spéciales, appuyées par des hélicoptères.

Dans cette localité située à quelque 350 kilomètres au sud de Zagreb, un livreur de repas de 19 ans a été tué samedi soir par l'homme qui a commandé la nourriture. Le suspect est âgé 50 ans et avait déjà été condamné pour meurtre à 15 ans de prison.

«Probablement armée».

«Malheureusement, nous n'avons toujours pas réussi à retrouver l'auteur, mais nous mobilisons absolument toutes les ressources dont nous disposons, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous le trouvions», a déclaré en début de soirée le directeur de la police croate, Nikola Milina, en conférence de presse à Drnis.

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«Nous utilisons tous les moyens techniques, le soutien aérien, notamment des hélicoptères, des drones, des chiens de recherche», a-t-il ajouté. Selon lui, le fugitif est «probablement armée». Il a tué le livreur de pizza devant sa maison avec une «arme artisanale», selon les premiers éléments de l'enquête, a dit le chef de la police croate.

«C'est un grand choc pour notre ville, d'habitude une ville paisible. Nous ne comprenons pas comment un crime si horrible a pu avoir lieu ici», a déclaré aux médias Tomislav Dzelalija, maire de cette localité d'environ 6000 habitants. Les habitants de Drnis ont été appelés à rester chez eux. Les écoles et les crèches seront fermées lundi.

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