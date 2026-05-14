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«Un miracle!»
Ils survivent cinq heures sur un radeau après un crash d'avion

Onze survivants ont été secourus après un amerrissage forcé au large de la Floride. Coincés cinq heures sur un radeau, ces Bahamiens doivent leur vie à une intervention aérienne rapide.
Publié: 13:14 heures
Onze personnes ont survécu après un crash d’avion au large de la Floride.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Onze personnes ont été sauvées après avoir passé plusieurs heures accrochées à un radeau, après avoir «miraculeusement» survécu à un accident d'avion au large de la Floride, ont annoncé mercredi les gardes-côtes américains. Les autorités avaient reçu mardi matin un signal de détresse provenant d'un petit avion à hélices, victime d'un amerissage forcé. «Ils étaient déjà dans le radeau depuis environ cinq heures. Il suffisait de les regarder pour voir qu'ils étaient en détresse», a relaté le lendemain lors d'un point presse Rory Whipple, officier de l'armée de l'air.

«Ils n'avaient aucun moyen de communication et ne savaient donc même pas que nous arrivions avant que nous ne soyons juste au-dessus d'eux», a-t-il ajouté. Un équipage de la base aérienne voisine de Patrick Space Force Base, déjà en vol pour un exercice d'entraînement, s'est joint aux sauveteurs pour localiser le groupe.

Au total, 11 ressortissants des Bahamas, tous adultes, ont été secourus. Une enquête a été ouverte par les Bahamas sur les causes de l'accident qui serait dû à une panne moteur, d'après les garde-côtes américains. «Je ne connais personne qui ait survécu à un amerrissage forcé dans l'océan», a souligné la commandante de l'armée de l'air Elizabeth Piowaty. «Que toutes ces personnes aient survécu est tout à fait miraculeux», a-t-elle insisté.

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