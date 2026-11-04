Le crash d'un Learjet a fait neuf morts en Floride dimanche. Alors que l'enquête vient de débuter, un expert en aéronautique avance déjà une hypothèse pour expliquer l'accident: l'équipage aurait délibérément tenté de traverser une tempête.

Un expert soupçonne une erreur de pilotage fatale

Un expert soupçonne une erreur de pilotage fatale

En bref L'expert en aéronautique Justin Crabbe soupçonne une erreur humaine dans le crash du Learjet en Floride

La copilote a signalé la présence de givre sur le fuselage de l'avion et demandé l'autorisation de pouvoir prendre de l'altitude peu avant le crash.

L'accident a fait neuf morts, dont l'entrepreneur Adam Robinson et sa famille

Gabriel Knupfer

Un avion d'affaires s'est écrasé à pic au bord d'une route très fréquentée dimanche, laissant un profond cratère. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce crash spectaculaire?

Alors que l'enquête officielle menée par l'Agence fédérale américaine de sécurité des transports (NTSB) vient de débuter, un expert en aéronautique avance déjà une hypothèse. Justin Crabbe, directeur de la société de location Jettly, soupçonne une erreur humaine, a-t-il déclaré au «New York Post». L'entrepreneur est lui-même pilote et le Learjet 60 accidenté était également proposé dans le catalogue de son entreprise.

Cet avion a traversé une zone de turbulences et aurait probablement subi un décrochage aérodynamique en raison du givre, selon Justin Crabbe. Il affirme que l'équipage aurait délibérément pénétré dans une tempête: «Ils auraient absolument dû la contourner. Le contrôle aérien leur a donné la possibilité d'éviter ces conditions météorologiques.»

Présence de givre

Peu avant le crash, la copilote Nathalia F. avait signalé la présence de givre sur le fuselage de l'avion et demandé l'autorisation de prendre de l'altitude, selon des échanges entre le cockpit et la tour de contrôle, dont l'enregistrement a été révélé dimanche. Malgré le système de dégivrage du Learjet, de la glace peut s'accumuler très rapidement dans certaines conditions.

Et c'est précisément cette tentative de sortir de la zone dangereuse qui pourrait avoir provoqué le crash de l'avion, avance Justin Crabbe. En essayant de prendre de l'altitude, le nez d'un avion se relève et l'angle d'attaque des ailes augmente. La présence de givre sur les ailes modifie en outre leur forme aérodynamique et réduit la portance de l'appareil. Un décrochage peut ainsi survenir plus rapidement.

Le fait que la copilote ait parlé avec le contrôle aérien laisse penser que le pilote expérimenté Jeff G. était aux commandes au moment de l'accident. Mais cette information n'a pas encore été confirmée par les enquêteurs.

Aucun des neuf passagers à bord n'a survécu au crash. Parmi les victimes figurent le millionnaire de la tech Adam Robinson, son épouse Helen ainsi que leurs deux enfants âgés de deux et quatre ans. Deux amis de la famille et une nounou ont également péri dans l'accident.