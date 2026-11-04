DE
FR
VA Jet abgestürzt
0:46
Enorme explosion:Un avion d'affaires s'est écrasé en Floride

Crash d'un jet privé en Floride
Un expert soupçonne une erreur de pilotage fatale

Le crash d'un Learjet a fait neuf morts en Floride dimanche. Alors que l'enquête vient de débuter, un expert en aéronautique avance déjà une hypothèse pour expliquer l'accident: l'équipage aurait délibérément tenté de traverser une tempête.
Publié: il y a 12 minutes
1/6
Le crash du Learjet dimanche en Floride a été filmé.
Photo: AP

En bref

  • L'expert en aéronautique Justin Crabbe soupçonne une erreur humaine dans le crash du Learjet en Floride
  • La copilote a signalé la présence de givre sur le fuselage de l'avion et demandé l'autorisation de pouvoir prendre de l'altitude peu avant le crash.
  • L'accident a fait neuf morts, dont l'entrepreneur Adam Robinson et sa famille
20398918 AuthorPlaceholder.png
Gabriel Knupfer

Un avion d'affaires s'est écrasé à pic au bord d'une route très fréquentée dimanche, laissant un profond cratère. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce crash spectaculaire?

Alors que l'enquête officielle menée par l'Agence fédérale américaine de sécurité des transports (NTSB) vient de débuter, un expert en aéronautique avance déjà une hypothèse. Justin Crabbe, directeur de la société de location Jettly, soupçonne une erreur humaine, a-t-il déclaré au «New York Post». L'entrepreneur est lui-même pilote et le Learjet 60 accidenté était également proposé dans le catalogue de son entreprise.

Cet avion a traversé une zone de turbulences et aurait probablement subi un décrochage aérodynamique en raison du givre, selon Justin Crabbe. Il affirme que l'équipage aurait délibérément pénétré dans une tempête: «Ils auraient absolument dû la contourner. Le contrôle aérien leur a donné la possibilité d'éviter ces conditions météorologiques.»

Présence de givre

Peu avant le crash, la copilote Nathalia F. avait signalé la présence de givre sur le fuselage de l'avion et demandé l'autorisation de prendre de l'altitude, selon des échanges entre le cockpit et la tour de contrôle, dont l'enregistrement a été révélé dimanche. Malgré le système de dégivrage du Learjet, de la glace peut s'accumuler très rapidement dans certaines conditions.

A lire aussi
Neuf morts dans le crash spectaculaire d'un jet près de Mar-a-Lago.
Neuf morts dans un crash
Les derniers mots glaçants de l'équipage du jet privé en Floride
Florida Small Plane Crash
A 10 km de la maison de Trump
«Terrible tragédie»: neuf morts dans le crash d’un petit avion en Floride

Et c'est précisément cette tentative de sortir de la zone dangereuse qui pourrait avoir provoqué le crash de l'avion, avance Justin Crabbe. En essayant de prendre de l'altitude, le nez d'un avion se relève et l'angle d'attaque des ailes augmente. La présence de givre sur les ailes modifie en outre leur forme aérodynamique et réduit la portance de l'appareil. Un décrochage peut ainsi survenir plus rapidement.

Le fait que la copilote ait parlé avec le contrôle aérien laisse penser que le pilote expérimenté Jeff G. était aux commandes au moment de l'accident. Mais cette information n'a pas encore été confirmée par les enquêteurs.

Aucun des neuf passagers à bord n'a survécu au crash. Parmi les victimes figurent le millionnaire de la tech Adam Robinson, son épouse Helen ainsi que leurs deux enfants âgés de deux et quatre ans. Deux amis de la famille et une nounou ont également péri dans l'accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus