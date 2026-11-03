Un jet privé s’est écrasé sur une route en Floride, tuant les neuf personnes à bord, dont l’entrepreneur Adam Robinson, sa famille et les deux pilotes. L’appareil reliait Austin aux Bahamas.

Un millionnaire de la tech et ses enfants parmi les victimes du crash d'un jet privé en Floride

Un millionnaire de la tech et ses enfants parmi les victimes du crash d'un jet privé en Floride

On sait qui se trouvait à bord de l'avion

En bref Adam Robinson, sa famille et des amis se trouvaient à bord du Learjet 60 qui s'est écrasé en Floride

Le jet privé se rendait aux Bahamas depuis le Texas

Avant le crash en Floride, l'équipage avait signalé des turbulences

Gabriel Knupfer

L’identité des victimes du jet privé qui s’est écrasé sur une route en Floride est désormais connue. À bord du Learjet 60 se trouvaient le millionnaire de la tech Adam Robinson et sa famille, rapporte le portail TMZ.

Outre l’entrepreneur, son épouse Helen, leurs deux jeunes enfants, deux amis de la famille et une nounou ont péri dans le crash. Après une carrière dans la finance, Adam Robinson s’était lancé dans la tech et avait fondé plusieurs entreprises depuis 2020. Il comptait plus de 160’000 abonnés sur LinkedIn.

Une jeune copilote parmi les victimes

Dans le cockpit se trouvaient le commandant de bord Jeff G. et la jeune copilote Nathalia F., âgée de 20 ans. Cette dernière avait décroché sa licence à seulement 17 ans, alors qu’elle était encore au lycée. Elle rêvait de devenir pilote de ligne.

Le jet privé reliait Austin aux Bahamas lorsqu’il a soudainement plongé avant de s’écraser sur une route en Floride. Une vidéo montre l’appareil foncer à la verticale vers le sol avant d’exploser.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les causes du crash restent inconnues. Peu avant l’accident, l’équipage avait signalé des turbulences et demandé l’autorisation de prendre de l’altitude. Il avait ensuite déclaré une urgence en plein vol.