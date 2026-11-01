Un appareil s'est écrasé sur une route dans le comté de Palm Beach dimanche après-midi. Tous les occupants sont décédés.

«Terrible tragédie»: neuf morts dans le crash d’un petit avion en Floride

«Terrible tragédie»: neuf morts dans le crash d’un petit avion en Floride

A 10 km de la maison de Trump

AFP

Neuf personnes sont mortes dimanche dans le crash d’un petit avion en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé le ministre américain des Transports sur le réseau social X. Evoquant une «terrible tragédie», le ministre Sean Duffy a indiqué que les neuf personnes à bord étaient décédées.

Cet avion, parti d’Austin, au Texas, se dirigeait vers les Bahamas quand il s’est écrasé à 12h50 locales dans le comté de Palm Beach, où le président américain Donald Trump détient sa résidence Mar-a-Lago, a précisé le ministre. L’appareil était un Learjet 60, un avion d’affaires, et s’est écrasé dans un quartier résidentiel, a-t-il ajouté.

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Confirmant ces informations, le régulateur aérien américain (FAA) a annoncé qu’il mènerait une enquête avec l’agence fédérale américaine de sécurité des transports (NTSB) pour faire la lumière sur l’incident.

Selon les informations données par le bureau du shérif local, l’avion s’est écrasé à seulement 10 km environ à vol d’oiseau de la luxueuse résidence du président américain.

Donald Trump l’avait quittée en fin de matinée dimanche et se trouvait en route pour l’Iowa et le Kansas au moment de l’incident, pour deux rassemblements de campagne à l’approche de la fin des élections de mi-mandat, dans lesquelles son parti semble mal embarqué.