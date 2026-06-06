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Crainte d'une sécheresse
El Niño pousse le Canal de Panama à prendre des mesures

Face au risque de sécheresse lié à El Niño, le Canal de Panama impose une réduction du tirant d'eau des navires à partir du 3 juillet, impactant légèrement le trafic mondial.
Publié: 08:32 heures
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Dernière mise à jour: 08:34 heures
Cette décision aura un impact sur le trafic dans le canal.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Autorité du Canal de Panama (ACP) a annoncé vendredi qu'elle imposera à partir de juillet une réduction du tirant d'eau des navires qui transitent par ce passage stratégique pour le commerce mondial, par crainte d'une sécheresse due au phénomène El Niño.

A partir du 3 juillet, seuls les navires ayant un tirant d'eau maximum de 49,5 pieds (15,09 mètres) seront autorisés à franchir les écluses neopanamax, les plus grandes du canal, ouvertes en 2016. Actuellement, la limite est de 50 pieds (15,2 mètres). Le tirant d'eau correspond à la profondeur du bateau sous la ligne de flottaison. La mesure signifie que les plus grands navires devront être moins chargés pour ne pas risquer de toucher le fond.

Cet ajustement «ne modifie pas le nombre de passages quotidiens et son impact se limite à moins de 1,7% des navires» qui empruntent la voie navigable, a précisé l'ACP dans un communiqué. Il a été décidé «face à la possibilité qu'un phénomène El Niño se produise au cours du second semestre de l'année, avec un risque qu'il se prolonge jusqu'en 2027 et affecte la disponibilité des ressources en eau», a ajouté l'organisme.

Impact sur le trafic maritime

Le canal de Panama est alimenté par l'eau de pluie accumulée dans les lacs artificiels de Gatun et d'Alhajuela. Une éventuelle sécheresse pourrait affecter son fonctionnement.

En 2023, en raison d'une sécheresse prolongée liée à El Niño, ces lacs avaient atteint des niveaux minimaux, ce qui a contraint à réduire de 38 à 22 le nombre de passages quotidiens sur le Canal de Panama, emprunté par 5% du commerce maritime mondial.

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Le Panama subit déjà les conditions de réchauffement caractéristiques d'El Niño, qui devraient se maintenir jusqu'à la fin de l'année 2026, selon l'autorité météorologique nationale. La réduction du tirant pour économiser de l'eau est une mesure habituelle que prend le canal face à de telles situations. Les principaux utilisateurs du Canal de Panama, long de 80 kilomètres, sont les États-Unis et la Chine.

El Niño est un phénomène naturel de réchauffement des eaux de surface de l'océan Pacifique qui survient généralement tous les deux à sept ans, dure plusieurs mois et modifie progressivement les conditions météorologiques à l'échelle mondiale . Il s'ajoute au réchauffement continu causé par les activités humaines et peut provoquer des sécheresses dans certaines régions, et au contraire des inondations ailleurs.

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