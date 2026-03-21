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L'incendie d'une usine en Corée du Sud fait des dizaines de blessés graves
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Fumée noire dans le ciel:L'incendie d'une usine en Corée du Sud fait des dizaines de blessés graves

Encore des disparus
Le violent incendie d'une usine fait au moins 11 morts et 25 blessés graves en Corée du Sud

Un incendie dans une usine de pièces automobiles à Daejeon a fait au moins 11 morts et 25 blessés graves. Trois personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Les secours mobilisent d’importants moyens après l’incendie d’une usine à Daejeon.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Onze personnes ont été tuées dans l'incendie d'une usine fabriquant des pièces pour l'industrie automobile en Corée du Sud, et trois sont portées disparues, ont annoncé samedi les autorités. Le feu, dont on ignore pour le moment la cause, est survenu vendredi vers 13H00 (04H00 GMT) dans la ville de Daejeon (centre).

«D'après nos informations, on dénombre 11 morts et 25 blessés graves», a déclaré à l'AFP un responsable du service du ministère de l'Intérieur chargé des incendies et autres catastrophes. «Nous savons également que 34 personnes ont été blessées, mais que leur état n'est pas grave, et que trois personnes sont toujours portées disparues», a-t-il ajouté.

Des opérations de sauvetage délicates

Au total, 170 ouvriers se trouvaient dans l'usine au moment où l'incendie s'est déclaré, selon l'agence de presse Yonhap. Les pompiers n'ont pas pu pénétrer tout de suite à l'intérieur du bâtiment en raison d'un risque d'effondrement, a expliqué l'agence. L'usine renfermait également 200 kilogrammes de sodium, une substance qui peut être explosive en cas de mauvaise manipulation.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a ordonné de mobiliser tous les moyens disponibles, humains et matériels, pour les opérations de sauvetage, selon son cabinet.

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