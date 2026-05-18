Kim Jong Un appelle à renforcer les unités militaires de première ligne face à la Corée du Sud, qualifiée d’«ennemi juré» par Pyongyang. Il veut accroître les capacités de dissuasion et moderniser ses forces, selon l’agence officielle KCNA.

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à renforcer les unités militaires de première ligne face à «l'ennemi juré» sud-coréen, rapporte lundi l'agence officielle KCNA. Kim Jong Un a «présenté des plans pour (...) renforcer les unités de première ligne et d'autres unités majeures sur les plans militaire et technique», afin d'améliorer ses capacités de «dissuasion», selon une dépêche de KCNA.

«Il a souligné que les commandants à tous les échelons de l'armée devaient continuer à affiner leur (...) vision de l'ennemi juré», est-il ajouté dans le texte faisant visiblement référence à la Corée du Sud. Les deux pays voisins sont techniquement toujours en guerre depuis leur conflit de 1950-1953 conclu sur un armistice et non un traité de paix.

Une visite inespérée

Malgré les volontés d'apaisement du président sud-coréen élu l'an dernier, Pyongyang rejette systématiquement les mains tendues de Séoul. Kim Jong Un a également évoqué la politique d'Etat de «défense territoriale concernant le renforcement des unités de première ligne à la frontière sud, et la transformation de la ligne de démarcation en une forteresse imprenable».

En dépit de cette nouvelle annonce de durcissement militaire, une rare éclaircie se dessine depuis l'arrivée dimanche en Corée du Sud d'une équipe de football féminine nord-coréenne. Une telle visite sportive ne s'était pas produite en près de huit ans.

Le Naegohyang FC affrontera mercredi les Sud-Coréennes du Suwon FC en demi-finale de la Ligue des champions asiatique lors d'un match à guichet fermé. Des associations du Sud, financées par Séoul, prévoient de soutenir les deux équipes, la traversée de la frontière étant interdite aux supporters du Nord.