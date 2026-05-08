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Séoul à portée de tir?
La Corée du Nord déploie un nouvel obusier à sa frontière sud

La Corée du Nord va déployer un nouveau système d’artillerie près de la frontière sud, selon KCNA. Kim Jong Un a inspecté la production d’un obusier automoteur de 155 mm, capable de placer Séoul à portée de tir dans un contexte de fortes tensions.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Kim Jong Un, au centre, visite une importante usine de munitions située dans un lieu tenu secret en Corée du Nord.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord prévoit de déployer un nouveau type d'artillerie le long de sa frontière sud, ont annoncé vendredi les médias d'Etat, ce qui pourrait placer Séoul à portée de tir alors que Pyongyang est de plus en plus hostile envers la Corée du Sud. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est rendu cette semaine dans une usine de munitions afin d'inspecter la production d'un «nouveau type d'obusier automoteur de 155 millimètres», a rapporté l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, KCNA.

Selon KCNA, le nouvel obusier, dont la portée dépasse les 60 kilomètres, sera déployé cette année au sein d'une unité d'artillerie à longue portée stationnée le long de la frontière avec la Corée du Sud. Le centre de Séoul se situe entre 50 et 60 kilomètres de la frontière et une grande partie de la province de Gyeonggi, la plus peuplée de Corée du Sud et qui accueille son coeur industriel, se trouve également à portée.

Kim Jong Un supervise

Le nouvel obusier «apportera des changements importants et des avantages à nos opérations terrestres», a déclaré Kim Jong Un, selon KCNA. Les deux voisins sont toujours techniquement en guerre, leur conflit s'étant soldé en 1953 par un armistice et non un traité de paix. Malgré les appels du président sud-coréen Lee Jae Myung à renouer le dialogue et à engager des pourparlers sans condition préalable, le Nord décrit Séoul comme son adversaire principal et a retiré mercredi les références à l'unification des deux Corées de sa Constitution.

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La présidence sud-coréenne a déclaré jeudi qu'elle poursuivrait ses efforts de paix malgré la révision constitutionnelle. Dans un autre communiqué, l'agence KCNA a indiqué que Kim Jong Un s'était rendu jeudi à bord du destroyer Choe Hyon, afin de superviser des essais de manoeuvres avant son déploiement officiel.

Des images diffusées par les médias d'Etat montraient sa fille, Ju Ae, l'accompagner à bord du navire de guerre pendant qu'il en examinait les capacités. Une autre photo montrait Kim Jong Un, tout sourire, assis avec Ju Ae à une table du mess du navire, entouré de marines en uniforme en train de manger des plats de riz instantané.

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