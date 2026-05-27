La Corée du Nord affirme avoir testé un nouveau système lance-missiles léger et un dispositif de missiles de croisière tactiques, avec plusieurs tirs en mer Jaune. Selon Séoul et KCNA, Kim Jong-un a supervisé ces essais.

La Corée du Nord teste de nouveaux missiles sous la supervision de Kim Jong-un

La Corée du Nord teste de nouveaux missiles sous la supervision de Kim Jong-un

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a affirmé mercredi avoir testé la veille un nouveau système lance-missile polyvalent léger ainsi qu'un dispositif multiple de missiles de croisière tactique. Plusieurs des missiles ont été tirés en mer Jaune.

Ces essais militaires, rapportés d'abord par l'armée sud-coréenne, ont été supervisés par le dirigeant Kim Jong-un, selon l'agence officielle KCNA. Mardi, l'état-major interarmées sud-coréen avait dit avoir détecté, vers 13h00 (06h00 en Suisse), les tirs de «plusieurs projectiles» en mer Jaune, dont un missile balistique de courte portée, lancés depuis la ville nord-coréenne de Chongju. Ils ont parcouru environ 80 kilomètres.

La Corée du Nord a multiplié les essais de missiles ces dernières semaines. Les analystes estiment que cet Etat diplomatiquement isolé pourrait chercher à tirer profit de l'affaiblissement des normes internationales, dans un contexte de guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, pour consolider son statut de puissance nucléaire.

Possible visite de Xi à Pyongyang

Il s'agissait du premier tir effectué par la Corée du Nord depuis 37 jours et du huitième cette année. Ce test a permis d'«analyser et estimer la puissance d'une ogive à mission spéciale d'un missile balistique tactique, la fiabilité d'un obus d'artillerie guidé de 240 mm à portée de tir étendue, qui est équipé d'un système de navigation autonome ultraprécis», a détaillé KCNA.

Ces «systèmes d'armement majeurs sont un signe clair de l'amélioration de notre force militaire et une démonstration d'un grand progrès technique», s'est félicité Kim Jong-un, cité par KCNA. «Il est essentiel, pour les opérations de notre armée, d'avoir une telle puissance destructrice, suffisante pour rendre toute force adverse incapable de survivre en théorie, sauf par un coup de chance», a-t-il ajouté.

Ces nouveaux lancements sont intervenus alors que des informations de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap ont récemment fait état d'une possible visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord cette semaine, citant des sources gouvernementales non précisées.