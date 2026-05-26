La Corée du Nord a procédé mardi au tir d'un «projectile non identifié» en direction de la mer Jaune, au large de la côte ouest de la péninsule coréenne, a annoncé l'armée sud-coréenne, dans un contexte de tensions persistantes dans la région.

La Corée du Nord tire un «projectile non identifié» vers la mer Jaune, selon Séoul

La Corée du Nord tire un «projectile non identifié» vers la mer Jaune, selon Séoul

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré mardi «un projectile non identifié» en direction de la mer Jaune, au large de la côte ouest de la péninsule coréenne, a annoncé l'armée sud-coréenne.

«Le Nord a tiré un projectile non identifié vers la mer de l'Ouest», a déclaré l'état-major interarmées dans un communiqué, faisant référence à la mer Jaune située entre la péninsule coréenne et la Chine, sans fournir de détails.