AFP Agence France-Presse
La Corée du Nord a tiré mardi «un projectile non identifié» en direction de la mer Jaune, au large de la côte ouest de la péninsule coréenne, a annoncé l'armée sud-coréenne.
«Le Nord a tiré un projectile non identifié vers la mer de l'Ouest», a déclaré l'état-major interarmées dans un communiqué, faisant référence à la mer Jaune située entre la péninsule coréenne et la Chine, sans fournir de détails.
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