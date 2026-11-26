Kim Jong Un n'est plus le dictateur isolé qu'il était à son arrivée au pouvoir. Forte d'un arsenal nucléaire en pleine expansion et d'une alliance solide avec la Russie de Vladimir Poutine, la Corée du Nord devient toujours plus dangereuse pour l'Europe.

En bref La Corée du Nord n'est plus le pays isolé qu'elle était au début du pouvoir de Kim Jong Un.

Aujourd'hui, Pyongyang ne craint plus l'Occident, comme en témoignent les nombreuses fin de non recevoir opposées à Donald Trump.

Du nucléaire au soutien de la Chine en passant par la récente alliance avec la Russie, les raisons de ce changement d'attitude sont multiples.

Daniel Macher

«Ils ont beaucoup d’armes nucléaires, mais presque pas de lignes téléphoniques.» C’est ainsi que Donald Trump décrivait, lors d’une tournée en Asie l’an dernier, la difficulté à entretenir des communications avec la Corée du Nord. Depuis, les relations entre Washington et ce pays isolé sur la scène internationale ne se sont guère améliorées. Au contraire: le dirigeant Kim Jong Un tourne de plus en plus souvent le dos aux efforts diplomatiques occidentaux.

La Suisse fait elle aussi les frais de la confiance croissante du régime nord-coréen en lui-même: quelques semaines seulement après la réouverture du bureau diplomatique suisse à Pyongyang, le chef de celui-ci a déjà dû quitter le pays.

Mais pourquoi Kim Jong Un affiche-t-il soudainement une telle confiance? Et pourquoi semble-t-il de moins en moins redouter la puissance occidentale? Au moins cinq évolutions expliquent cette situation.

1 Trump se heurte à un mur

Durant son premier mandat, Donald Trump a rencontré Kim Jong Un à trois reprises en personne. Ces sommets ont produit des images historiques, mais n’ont débouché sur aucune percée. Depuis, le dialogue est rompu. Les nouvelles tentatives de contact de l’administration américaine sont restées sans réponse. Une lettre transmise par l’intermédiaire d’un diplomate nord-coréen aurait même été renvoyée sans avoir été ouverte, selon le «Wall Street Journal».

La tentative la plus récente de Donald Trump pour organiser un sommet a également échoué, Kim Jong Un conditionnant toute discussion à des conditions que Washington refuse d’accepter. Pyongyang exige avant tout que les Etats-Unis reconnaissent son programme nucléaire comme une réalité avec laquelle composer.

2. Un soutien sans faille de Poutine

Si Kim Jong Un affiche soudainement une telle confiance, c'est aussi – et en grande partie – lié à son rapprochement avec Vladimir Poutine. Depuis l’invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Corée du Nord fournit des munitions et des missiles à Moscou pour lui permettre de poursuivre sa guerre d'agression. Pyongyang a en outre envoyé des milliers de soldats combattre aux côtés des troupes russes.

En échange, le régime reçoit un fort soutien politique et financier. En 2024, Kim Jong Un et Vladimir Poutine ont scellé leur partenariat par un pacte d’assistance mutuelle: si l’un des deux pays est attaqué, l’autre doit lui fournir une aide militaire.

3. Un réarmement massif

Le programme nucléaire et balistique nord-coréen n'a eu de cesse de s’étendre ces dernières années. Le nombre exact d’ogives nucléaires détenues par le pays demeure toutefois incertain: le «Wall Street Journal» évoque environ 60 unités, tandis que des sources sud-coréennes font état de stocks nettement plus élevés. En revanche, il est clairement établi que Pyongyang cherche à accroître sa capacité de frapper à longue portée. A ce titre, les missiles balistiques intercontinentaux à propergol solide revêtent une importance toute particulière. La Corée du Nord a en outre testé des missiles capables, selon l’évaluation américaine, d’atteindre l’ensemble du territoire continental des Etats-Unis.

4. Le cybercasse du siècle

Malgré les sanctions internationales, la Corée du Nord parvient à assurer le financement de son régime et de ses programmes d’armement. Les cyberattaques contre des plateformes d’échange de cryptomonnaies constituent une source de revenus majeure. L'attaque spectaculaire contre Binance à la fin du mois d’octobre 2026 a suscité une véritable onde de choc, avec à la clé le vol d'actions numériques d'une valeur de quelque six milliards de dollars. Le FBI en a tenu la Corée du Nord pour responsable. Depuis, une partie du butin a pu être gelée. Le traçage, lui, se poursuit toujours aujourd'hui.

5. La Chine laisse davantage de marge de manœuvre à Kim

La Corée du Nord peut non seulement miser sur l'appui de la Russie, mais également sur celui de la Chine, qui reste son principal soutien économique. Pékin veut à tout prix empêcher l’effondrement de son voisin afin d'éviter une crise migratoire ou un renforcement de la présence américaine à sa frontière. Dans le même temps, la Chine a également réduit ses injonctions publiques à la dénucléarisation du pays.

Côté nord-coréen, le soutien chinois semble porter ses fruits sur le plan économique: d'après le «Wall Street Journal», l’économie nord-coréenne a connu une croissance de 3,5% en 2025. La barre des 3% est ainsi franchie pour la troisième année consécutive, une performance remarquable pour l'un des pays les plus sanctionnés au monde. Le soutien de Pékin et de Moscou offre ainsi au régime nord-coréen une marge de manœuvre supplémentaire, non seulement en matière de politique étrangère, mais également sur le plan de l'économie.

Kim Jong Un semble peu désireux de renoncer à son programme nucléaire. Tant que la Russie et la Chine soutiendront le régime, il sera difficile pour l’Occident d'exercer une véritable pression. Washington doit donc plus que jamais envisager la possibilité que la Corée du Nord reste durablement une puissance nucléaire.