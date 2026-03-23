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Commission des affaires d'Etat
Kim Jong-un réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Kim Jong-un est réélu à la tête du pouvoir suprême en Corée du Nord. Au pouvoir depuis 2011, il consolide encore son emprise dans un système dynastique verrouillé.
Publié: il y a 3 minutes
Kim Jong-un a été réélu au «poste suprême» de l'Etat nord-coréen.
Photo: KCNA
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ATS Agence télégraphique suisse

L'organe législatif de la Corée du Nord a réélu Kim Jong-un à la présidence de la Commission des affaires d'Etat, le plus haut organe de décision et de gouvernance du pays. Kim Jong-un gouverne le pays depuis la mort de son père Kim Jong-il à la fin 2011.

«L'assemblée populaire suprême de la RPDC [République populaire démocratique de Corée, ndlr] a réélu le camarade Kim Jong-un président des affaires d'Etat de la République populaire démocratique de Corée lors de la première session, première activité d'Etat de sa 15e législature, le 22 mars», a annoncé lundi l'agence de presse officielle KCNA. La décision d'élire Kim Jong-un au «poste suprême» de l'Etat nord-coréen reflète «la volonté et le désir unanimes de tout le peuple coréen», précise KCNA. Les 687 députés de la nouvelle assemblée législative avaient été élus le 15 mars, avec un taux de participation de 99,9%.

La Corée du Nord a été fondée par Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, en 1948. Héritier de la dynastie communiste, Kim Jong-un est aux commandes du pays depuis la mort de son père Kim Jong-il à la fin 2011. Des analystes estiment que la session actuelle de l'assemblée pourrait être amenée à examiner des amendements constitutionnels, qui pourraient notamment inscrire formellement les relations intercoréennes comme celles entre «deux Etats hostiles».

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