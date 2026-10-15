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Tensions croissantes
La Corée du Nord continue les provocations avec des tirs de missiles de croisière

La Corée du Nord a tiré deux missiles de croisière stratégiques depuis des sous-marins en direction de la mer du Japon, a rapporté KCNA. Ces essais s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes avec la Corée du Sud.
Publié: il y a 10 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a procédé à des tirs d'essai de deux types de missiles de croisière stratégiques lancés depuis des sous-marins, a annoncé jeudi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Ils ont été tirés en direction de la mer du Japon. Il n'y a eu «aucun impact négatif sur la sécurité des pays voisins», a affirmé KCNA.

Ces tirs interviennent après plusieurs semaines de tensions croissantes liées à l'explosion d'une mine terrestre à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Trois soldats sud-coréens ont été blessés lors de cet incident survenu le 21 septembre dans la zone démilitarisée (DMZ), contrôlée par Séoul.

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Ces derniers essais en date «visaient à examiner l'état de préparation actuel des systèmes de combat sous-marins», selon KCNA. Des photographies publiées par KCNA montrent un missile volant horizontalement au-dessus de la mer, laissant derrière lui une traînée de gaz d'échappement orange et de flammes blanches. Un autre missile est visible au moment de son lancement.

Plusieurs essais

La Corée du Nord a procédé à plusieurs tirs de missiles depuis des sous-marins ces dernières années, même si ses capacités de lancement en mer restent floues. La preuve d'une véritable capacité en missiles balistiques mer-sol (SLBM) propulserait l'arsenal nord-coréen à un nouveau niveau, permettant un déploiement bien au-delà de la péninsule coréenne et une capacité de seconde frappe en cas d'attaque.

Les missiles de croisière ont généralement une propulsion par réaction et volent à plus basse altitude que les missiles balistiques plus sophistiqués, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.

Tensions croissantes

La Corée du Nord a procédé à de multiples essais de missiles balistiques courant octobre, les derniers lancements en date ayant eu lieu lundi.

La semaine dernière, la Corée du Sud a elle procédé au tir d'essai de son premier missile hypersonique de conception nationale, quelques jours après l'annonce par Pyongyang du lancement d'un missile hypersonique de portée intermédiaire assisté par l'intelligence artificielle (IA).

Séoul et Pyongyang restent techniquement en guerre, le conflit coréen s'étant achevé en 1953 par une trêve plutôt que par un traité de paix.

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