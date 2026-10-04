DE
FR

«Impossible d'éviter l'attaque»
Kim Jong Un a supervisé le lancement d'un missile utilisant l'IA

Kim Jong Un a supervisé samedi un tir de missile équipé d'intelligence artificielle, près de Wonsan. Selon Pyongyang, cette technologie rend les attaques «impossibles à éviter», une affirmation contestée par Séoul.
Publié: il y a 8 minutes
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le lancement d'un missile qui utilise l'intelligence artificielle.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le lancement d'un missile aux côtés de sa fille, ont rapporté dimanche les médias d'Etat, affirmant que le projectile avait utilisé l'intelligence artificielle pour ajuster sa trajectoire. Cette technologie d'IA permet au missile de «modifier sa trajectoire de vol à basse altitude», avait affirmé Kim Yo Jong, la puissante soeur de Kim Jong Un, ajoutant qu'il était dès lors «impossible d'éviter» l'attaque.

Le missile a été tiré samedi matin depuis une zone située près de la ville côtière de Wonsan, dans l'est du pays, et a parcouru plus de 700 kilomètres, a indiqué l'armée sud-coréenne. «Lors de l'exercice de tir d'aujourd'hui, les unités de missiles stratégiques ont pleinement démontré leur professionnalisme et leur capacité à riposter», a déclaré Kim Jong Un après avoir supervisé le lancement, selon une dépêche en anglais de l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

«Impossible d'éviter»

«Nous devons poursuivre sans relâche nos efforts responsables afin que l'ennemi reconnaisse constamment et à plusieurs reprises la fiabilité et la létalité de nos moyens d'attaque stratégiques», a-t-il ajouté. L'armée sud-coréenne a contesté les déclarations de sa soeur selon lesquelles il serait «impossible d'éviter» le missile, affirmant que le projectile tiré samedi aurait pu être intercepté.

«La Corée du Sud et les Etats-Unis maintiennent une posture de défense conjointe ferme et estiment que le missile récemment lancé par la Corée du Nord se situait largement dans les capacités de détection et d'interception des moyens de défense déployés par les deux alliés», a affirmé le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué. Le compte rendu de la KCNA a révélé les coordonnées exactes du point d'impact du missile, un niveau de précision qui, selon des analystes, témoigne de la «confiance» de Pyongyang.

Précision de 30cm

«Cette fois, le Nord a communiqué les coordonnées jusqu'aux décimales, ce qui correspond à une précision d'environ 30 cm», a expliqué à l'AFP Hong Min, de l'Institut coréen pour l'unification nationale. Les photos diffusées par la KCNA montrent un missile s'élevant dans le ciel dans un jaillissement de flammes orange.

Sur une autre photo, Kim Jong Un sourit, encadré par sa fille Ju Ae et son épouse Ri Sol Ju, qui applaudit. Ju Ae, présentée pour la première fois au public en 2022, est la personne la plus susceptible de succéder à son père, selon les services de renseignement sud-coréens, qui soulignent son rôle de plus en plus important lors des grandes cérémonies officielles et des événements militaires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus