Kim Jong Un a supervisé samedi un tir de missile équipé d'intelligence artificielle, près de Wonsan. Selon Pyongyang, cette technologie rend les attaques «impossibles à éviter», une affirmation contestée par Séoul.

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le lancement d'un missile aux côtés de sa fille, ont rapporté dimanche les médias d'Etat, affirmant que le projectile avait utilisé l'intelligence artificielle pour ajuster sa trajectoire. Cette technologie d'IA permet au missile de «modifier sa trajectoire de vol à basse altitude», avait affirmé Kim Yo Jong, la puissante soeur de Kim Jong Un, ajoutant qu'il était dès lors «impossible d'éviter» l'attaque.

Le missile a été tiré samedi matin depuis une zone située près de la ville côtière de Wonsan, dans l'est du pays, et a parcouru plus de 700 kilomètres, a indiqué l'armée sud-coréenne. «Lors de l'exercice de tir d'aujourd'hui, les unités de missiles stratégiques ont pleinement démontré leur professionnalisme et leur capacité à riposter», a déclaré Kim Jong Un après avoir supervisé le lancement, selon une dépêche en anglais de l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

«Impossible d'éviter»

«Nous devons poursuivre sans relâche nos efforts responsables afin que l'ennemi reconnaisse constamment et à plusieurs reprises la fiabilité et la létalité de nos moyens d'attaque stratégiques», a-t-il ajouté. L'armée sud-coréenne a contesté les déclarations de sa soeur selon lesquelles il serait «impossible d'éviter» le missile, affirmant que le projectile tiré samedi aurait pu être intercepté.

«La Corée du Sud et les Etats-Unis maintiennent une posture de défense conjointe ferme et estiment que le missile récemment lancé par la Corée du Nord se situait largement dans les capacités de détection et d'interception des moyens de défense déployés par les deux alliés», a affirmé le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué. Le compte rendu de la KCNA a révélé les coordonnées exactes du point d'impact du missile, un niveau de précision qui, selon des analystes, témoigne de la «confiance» de Pyongyang.

Précision de 30cm

«Cette fois, le Nord a communiqué les coordonnées jusqu'aux décimales, ce qui correspond à une précision d'environ 30 cm», a expliqué à l'AFP Hong Min, de l'Institut coréen pour l'unification nationale. Les photos diffusées par la KCNA montrent un missile s'élevant dans le ciel dans un jaillissement de flammes orange.

Sur une autre photo, Kim Jong Un sourit, encadré par sa fille Ju Ae et son épouse Ri Sol Ju, qui applaudit. Ju Ae, présentée pour la première fois au public en 2022, est la personne la plus susceptible de succéder à son père, selon les services de renseignement sud-coréens, qui soulignent son rôle de plus en plus important lors des grandes cérémonies officielles et des événements militaires.