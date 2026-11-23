L'activiste suédoise va devoir s'affranchir d'une amende pour avoir occupé l'université de Copenhague afin de dénoncer des partenariats académiques avec Israël.

AFP Agence France-Presse

Le tribunal de Copenhague a condamné lundi six militants propalestiniens, dont Greta Thunberg, à des amendes pour intrusion illégale dans l’université de Copenhague.

Les prévenus «ont été condamnés pour intrusion illégale à des amendes journalières», comprises entre 1200 et 7250 couronnes (159 à 958 euros), a indiqué le tribunal dans son jugement.

Greta Thunberg a, elle, écopé d’une amende de 1800 couronnes (environ 220 francs) pour cette intrusion ainsi que pour une action au siège de l’armateur Maersk en 2025, pour laquelle les autres n’étaient pas poursuivis. La militante suédoise avait alors appelé le géant du transport maritime à cesser de livrer du matériel militaire à Israël et dénoncé l’impact environnemental de son activité.

Possibilité de faire appel

Concernant l’intrusion à l’université de Copenhague en septembre 2024, les prévenus plaidaient la relaxe. «Même si les amendes infligées à mes clients sont restées limitées, ce n’est évidemment pas le résultat que j’espérais», a réagi auprès de l’AFP leur avocat, Tyge Trier, qui défendait aussi deux autres prévenus. «Je discute avec mes clients de la possibilité de faire appel et, à titre personnel, je pense qu’il existe de solides raisons de contester la décision», a-t-il ajouté.

Masquées, les six personnes avaient fermé la porte de la pièce où elles s’étaient isolées. La police avait menacé de lâcher des chiens si elles ne l’ouvraient pas, avait expliqué la militante suédoise lors du procès.

«Des questions d’intérêt public»

Pour son avocat, cette intrusion visait à attirer l’attention sur une campagne contre la direction de l’université de Copenhague et ses partenariats académiques avec des universités israéliennes. «C’est un débat légitime et il faut parfois des actions visibles pour attirer l’attention sur des questions d’intérêt public», a-t-il dit.

«Les participants ont reconnu qu’ils se trouvaient sur place, mais je soutiens que leur démarche est protégée par leur liberté d’expression, y compris à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, pour mettre en lumière une question importante», a ajouté l’avocat.

Greta Thunberg a déjà été condamnée à plusieurs reprises, en Suède, à des amendes pour désobéissance civile, en marge d’actions pour le climat.