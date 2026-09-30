Seules 40 personnes ont assisté à un débat avec Greta Thunberg au Zurich Film Festival, malgré 300 billets vendus. L'activiste accuse le Maroc d'un sabotage lié à la cause des Sahraouis.

A Zurich, un débat avec Greta Thunberg fait un immense flop

A Zurich, un débat avec Greta Thunberg fait un immense flop

ATS Agence télégraphique suisse

Le débat en présence de Greta Thunberg, mercredi en marge du Zurich Film Festival, a apparemment été saboté. Les 300 billets avaient été vendus, mais seules 40 personnes y ont assisté. L'activiste du climat accuse le Maroc d'en être responsable.

La demande en billets a été très forte, mais de nombreuses places réservées sont restées vides, indique à Keystone-ATS une porte-parole du Zurich Film Festival (ZFF). Cette dernière confirme une information révélée par le site en ligne du Tages-Anzeiger.

Les commandes de billets ont été si importantes que les organisateurs ont finalement limité leur nombre à quatre par personne. Avant cela, quelques commandes avaient dépassé ce quota. L'entrée était gratuite. La porte-parole n'a pas pu juger ou commenter si les commandes massives constituaient une action coordonnée et délibérée.

«Pour faire taire la cause des Sahraouis»

Selon le Tages-Anzeiger, l'avis de Greta Thunberg était clair sur ce point. La jeune Suédoise de 23 ans rend le Maroc responsable d'un sabotage, car cet Etat se trouve en conflit depuis des décennies avec les Sahraouis, peuple autochtone du Sahara occidental. Le film documentaire «My Home of Wind and Sand» sur la protagoniste Najla Mohamed Lamin, une Sahraoui née dans un camp de réfugiés en Algérie et qui y vit toujours, a été projeté mardi soir au ZFF dans une salle pleine en première mondiale.

Pour Greta Thunberg, les nombreux sièges vides durant le débat à Zurich sont la confirmation que l'on veut taire le combat des Sahraouis. Lors du débat de mercredi, la jeune activiste a souligné les liens entre leur combat, la crise climatique globale et la justice sociale.

Conflit entre le Maroc et l'Algérie

«Le film est très émouvant. Il raconte une trahison, celle de l'occupation et du fait que ce conflit est ignoré dans le monde», avait déclaré Greta Thunberg après la projection. Elle a appelé les personnes privilégiées à se ranger aux côtés des Sahraouis: «Nous devons en parler et faire passer le message. Sinon, nous sommes des hypocrites.»

Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est au coeur d'un conflit vieux de plusieurs décennies opposant le Maroc au Front Polisario. Rabat contrôle la majeure partie du territoire, tandis que le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance et demande l'organisation d'un référendum d'autodétermination.