Les démocrates échouent à freiner Trump sur l'Iran

Le Congrès américain, dominé par les républicains, a bloqué jeudi une résolution démocrate visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump dans la guerre en Iran, malgré une opposition croissante au conflit.

AFP Agence France-Presse

Les députés démocrates, farouchement opposés à la guerre en Iran menée par Donald Trump, ont sans surprise échoué jeudi à faire passer une résolution au Congrès visant à limiter les pouvoirs militaires du président dans ce conflit. Avec cette procédure largement symbolique bloquée par la majorité républicaine à la Chambre des représentants, les démocrates cherchaient à marquer leur opposition à une guerre déclenchée par Donald Trump sans autorisation ni consultation du Congrès.

La motion visant à adopter ce texte a été bloquée lors d'une très brève session de procédure alors que l'essentiel des élus sont loin de Washington, en vacances parlementaires. Le chef des députés démocrates, Hakeem Jeffries, avait appelé ses camarades à venir pour exprimer leur vif désaccord avec la conduite de la guerre, estimant que le cessez-le-feu de deux semaines annoncé mardi est «franchement insuffisant» et appelant à la fin réelle de l'implication américaine dans le conflit.

Très fine majorité républicaine

Tandis qu'une partie du camp Maga de Donald Trump, très isolationniste, dénonce cette guerre, et si certains députés républicains regrettent que le Congrès n'ait pas été davantage impliqué ou informé sur cette guerre, ces élus de droite rejettent dans l'ensemble toute résolution qui limiterait les pouvoirs militaires de Donald Trump. Les démocrates comptent tenter à nouveau de faire passer cette résolution la semaine prochaine, quand la session sera à nouveau ouverte.

Compte tenu de la très fine majorité républicaine à la Chambre, si une poignée de républicains rejoignait les rangs démocrates, le texte pourrait passer, espèrent les dirigeants démocrates. Mais des tentatives similaires ont échoué par le passé. La Constitution américaine stipule que seul le Congrès a le pouvoir de «déclarer» la guerre.

Privé de rôle lors de la guerre du Vietnam, le Parlement américain a adopté en 1973 une loi qui permet au président de déclencher une intervention militaire en cas de menace imminente, mais elle doit faire l'objet d'une autorisation du Congrès si elle s'étend sur plus de 60 jours.