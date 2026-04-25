Un attentat à la bombe a fait au moins 14 morts et 38 blessés dans le Cauca, en Colombie. L'attaque a eu lieu dans une zone contrôlée par des groupes armés, à un mois de l'élection présidentielle.

Un attentat à la bombe en Colombie fait au moins 14 morts

Un attentat à la bombe en Colombie fait au moins 14 morts

AFP Agence France-Presse

Un attentat à la bombe a fait au moins 14 morts et 38 blessés samedi sur une route du sud-ouest de la Colombie. Le pays est sécoué par une série d'attaques à un peu plus d'un mois de la présidentielle. En pleine campagne électorale dominée par les questions de sécurité, les autorités ont accusé la principale dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui n'a pas adhéré à l'accord de paix de 2016 et sème la terreur dans le pays.

Des images de l'AFP montrent des personnes autour des corps des victimes, des véhicules détruits et des profonds cratères sur une route du département du Cauca, traditionnelle zone d'influence des groupes armés, où l'explosion s'est produite.

«A l'heure actuelle, nous dénombrons 14 morts et plus de 38 blessés, dont cinq mineurs», a déclaré sur X le gouverneur du département du Cauca, Octavio Guzmán.

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Des «terroristes»

«Nous attendions qu'on nous laisse passer pour continuer notre route et cette bombe a explosé là», a déclaré à l'AFP Francisco Javier Betancourt, producteur de café et témoin de l'attentat. «J'avais peur (...) regardez où en est arrivé le pays», a-t-il ajouté.

Une source policière a indiqué à l'AFP que les équipes de secours tentaient encore de localiser des personnes portées disparues. Il était difficile d'évaluer le nombre de victimes en raison d'échanges de tirs avec des guérilleros dans trois commissariats du Cauca, a-t-elle ajouté.

«Ceux qui ont commis cet attentat et tué (...) sont des terroristes, des fascistes et des trafiquants de drogue», a dénoncé sur X le président Gustavo Petro, qui s'apprête à quitter le pouvoir. «Je veux les meilleurs soldats pour les affronter», a-t-il ajouté, accusant le chef de la principale dissidence des Farc, Ivan Mordisco, qu'il a souvent comparé au défunt baron de la drogue Pablo Escobar.

Guerre frontale avec un guérillero

Après une année à essayer de négocier un accord de paix avec Mordisco, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie a opté pour une guerre frontale avec le guérillero. Une récompense d'environ un million de dollars est offerte pour toute information conduisant à sa capture.

Vendredi, un attentat contre une base militaire a fait un mort à Cali (sud-ouest), la troisième ville du pays, et a marqué le début d'une série d'attaques dans les régions de la Vallée du Cauca et du Cauca, fief de la dissidence des Farc sous le contrôle de Mordisco. En 2025, des attentats sanglants contre les forces de l'ordre dans la région avaient fait des victimes parmi les civils et marqué la pire vague de violence que le pays ait connue au cours de la dernière décennie. Le ministre de la Défense, Pedro Sánchez, a assuré samedi que la présence militaire et policière serait renforcée dans la zone.