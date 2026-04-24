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A un mois de la présidentielle
Un attentat à la bombe à Cali fait un blessé

Une bombe a explosé vendredi près d’une base militaire à Cali, en Colombie, blessant une personne. L’armée accuse des dissidents des Farc opposés à l’accord de paix de 2016.
Publié: il y a 27 minutes
Un car a été incendié à quelques mètres d’une base militaire à Cali.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un attentat à la bombe vendredi contre une base militaire à Cali, la troisième ville de Colombie, a fait un blessé, dans un climat de tensions à l'approche de la présidentielle du 31 mai.

Une personne blessée

Les autorités sanitaires locales ont fait état d'une personne blessée, sans donner de détails. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu un car incendié à quelques mètres de cette base, située dans le sud-ouest, la présence de soldats et de policiers ainsi que des rues bouclées.

L'armée a attribué l'attentat, de façon préliminaire, à des dissidents de l'ex-guérilla des Farc ayant rejeté l'accord de paix signé entre ce groupe armé et l'Etat en 2016.

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