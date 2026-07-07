Le président colombien Gustavo Petro a de nouveau contesté lundi l'élection d'Abelardo de la Espriella, refusant de reconnaître sa «légitimité». Soutenu par Donald Trump, le candidat d'extrême droite a remporté de justesse la présidentielle de juin face à Iván Cepeda.

Le président colombien nie toute légitimité à son successeur d'extrême droite

Le président colombien nie toute légitimité à son successeur d'extrême droite

AFP Agence France-Presse

Le président colombien Gustavo Petro a rejeté lundi la «légitimité» du président élu Abelardo de la Espriella, candidat d'extrême droite soutenu par Donald Trump, qui a remporté l'élection de juin selon les résultats officiels. Le premier président de gauche de l'histoire colombienne a contesté à plusieurs reprises les résultats de cette élection serrée, au cours de laquelle Abelardo de la Espriella a battu le sénateur pro-gouvernemental Iván Cepeda par moins d'un point de pourcentage.

«Le président de la Colombie ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement entrant. Abelardo n'a pas gagné l'élection», a déclaré le président lundi sur les réseaux sociaux, alléguant une «fraude électorale par des moyens algorithmiques et avec des financements étrangers». Les observateurs internationaux et les autorités électorales ont écarté toute manipulation de l'élection.

Iván Cepeda, candidat de gauche battu au second tour par Abelardo de la Espriella, a reconnu les résultats du scrutin mais a annoncé qu'il instaurerait une «désobéissance civile» contre le nouveau gouvernement si celui-ci ne prenait pas ses distances avec le gouvernement américain.

Gustavo Petro a appelé à manifester le 20 juillet, jour de la fête nationale colombienne, pour défendre ses réformes sociales. Il a annoncé un discours d'adieu pour cette journée, avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement en août. Dans le contexte de la transition, le président élu affirme avoir découvert des traces de corruption et de contrats attribués sans appel d'offres sous l'administration de Gustavo Petro.