Un avion militaire Hercules s'est écrasé lundi en Colombie, près de la frontière équatorienne. Un nouveau bilan des autorités fait état d'au moins 8 morts et 83 blessés.

Le crash d'un avion de l'armée aurait fait au moins 8 morts en Colombie

Le crash d'un avion de l'armée aurait fait au moins 8 morts en Colombie

AFP Agence France-Presse

L'accident d'un avion militaire qui s'est écrasé lundi dans le sud de la Colombie a fait au moins 8 morts et 83 blessés, selon les autorités locales. L'appareil de type Hercules, avec 125 personnes à son bord, s'est écrasé peu après avoir décollé vers 10H00 heure locale (15H00 GMT) de Puerto Leguizamo, dans le département de Putumayo, près de la frontière avec l'Equateur. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident.

Jhon Gabriel Molina, gouverneur du Putumayo, a communiqué ce bilan dans une vidéo partagée sur Facebook, en évoquant «de grandes difficultés pour évacuer les victimes» depuis le petit aéroport.

Informations contradictoires

Les informations sur le nombre de victimes étaient contradictoires. Au départ, une source proche de l'armée avait indiqué qu'environ 80 personnes avaient perdu la vie. Plus tard, les autorités ont simplement donné un premier bilan en évoquant 48 blessés, avant de préciser que l'incident a fait au moins 8 morts et 83 blessés.

Le ministre de la Défense Pedro Sanchez a indiqué sur X, avec «une profonde douleur», qu'un avion Hercules de l'armée colombienne «a subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes», à Puerto Leguizamo, près de la frontière avec l'Equateur.

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Le chef de la force aérospatiale colombienne, le général Carlos Fernando Silva Rueda, a ensuite fait part lors d'une conférence de presse d'un bilan provisoire, évoquant «48 blessés» parmi les 114 militaires et 11 membres d'équipage à bord.

«Un événement profondément douloureux»

La cause de l'accident n'était pas connue dans l'immédiat. La chaîne publique RCN a diffusé des images d'un fuselage d'avion en flammes dans une clairière. «Des unités militaires se trouvent déjà sur place», a ajouté le ministre Sanchez, en évoquant «un événement profondément douloureux pour le pays».

Cette zone frontalière instable est le théâtre d'une intense activité militaire depuis plusieurs semaines, les armées colombienne et équatorienne tentant d'affaiblir les groupes armés impliqués dans le trafic de drogue.

Il s'agit du deuxième crash en moins d'un mois impliquant un C-130 Hercules en Amérique du Sud. Un avion cargo militaire bolivien transportant des billets de banque s'est écrasé lors de son atterrissage près de La Paz le 27 février, faisant 24 morts.

Le Hercules est un avion quadrimoteur à turbopropulseurs construit par Lockheed Martin. Réputé pour sa capacité à opérer depuis des pistes de fortune, il est largement utilisé par les armées du monde entier et peut transporter aussi bien des troupes que des véhicules.