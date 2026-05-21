La Colombie a annoncé mercredi l’expulsion de l’ambassadeur de Bolivie, en représailles à une mesure similaire prise quelques heures plus tôt par La Paz contre l’ambassadrice colombienne, accusée d’ingérence.

Colombie et Bolivie expulsent leurs ambassadeurs en pleine crise

Colombie et Bolivie expulsent leurs ambassadeurs en pleine crise

AFP Agence France-Presse

Le ministère colombien des Affaires étrangères a annoncé mercredi l'expulsion de l'ambassadeur de Bolivie, quelques heures après une mesure similaire prise par la Bolivie contre l'ambassadrice colombienne pour «ingérence». Dans un communiqué, le ministère colombien a annoncé «par réciprocité, la fin des fonctions de M. Ariel Percy Molina Pimentel».

Depuis début mai, des agriculteurs, des ouvriers et des mineurs notamment manifestent en Bolivie pour réclamer la démission du président de centre droit Rodrigo Paz, sur fond de profonde crise économique. Le président colombien de gauche Gustavo Petro avait qualifié ces manifestations d'«insurrection populaire».