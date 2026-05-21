AFP Agence France-Presse
Le ministère colombien des Affaires étrangères a annoncé mercredi l'expulsion de l'ambassadeur de Bolivie, quelques heures après une mesure similaire prise par la Bolivie contre l'ambassadrice colombienne pour «ingérence». Dans un communiqué, le ministère colombien a annoncé «par réciprocité, la fin des fonctions de M. Ariel Percy Molina Pimentel».
Depuis début mai, des agriculteurs, des ouvriers et des mineurs notamment manifestent en Bolivie pour réclamer la démission du président de centre droit Rodrigo Paz, sur fond de profonde crise économique. Le président colombien de gauche Gustavo Petro avait qualifié ces manifestations d'«insurrection populaire».
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