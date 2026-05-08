Un garde civil a perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessés lors d'une collision entre deux bateaux en pleine poursuite de narco-trafiquants au large de Huelva, en Andalousie.

AFP Agence France-Presse

Un garde civil est mort et deux autres ont été grièvement blessés lors de la collision entre deux bateaux des forces de l'ordre qui poursuivaient une embarcation de trafiquants de drogue, au large des côtes andalouses, a annoncé sur X le corps de police espagnol. «Nous déplorons le décès en service de notre collègue Germán, après la collision de deux embarcations du Service maritime de la Garde civile alors qu'elles poursuivaient un narco-bateau au large des côtes de Huelva», dans le sud de l'Espagne, a ainsi publié le compte de la garde civile.

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«Lors de l'opération, outre la victime décédée, deux membres ont été grièvement blessés et un autre légèrement blessé», est-il précisé. Cette affaire rappelle le décès en février 2024 de deux gardes civils, après avoir été percutés par un bateau de narcotrafiquants dans le port de Barbate dans le sud-ouest du pays.

Les courses-poursuites lors d'opération de surveillance antidrogue font régulièrement des morts, aussi bien côté policiers et que chez les trafiquants. L'Espagne est l'un des principaux points d'entrée de la drogue en Europe, en particulier la région espagnole d'Andalousie (sud), en raison de sa proximité avec le Maroc où est produite la résine de cannabis, ensuite exportée vers l'Espagne.