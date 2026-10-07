La cueillette d’olives a viré au drame mercredi à Burqa, en Cisjordanie occupée. Selon les autorités locales, un Palestinien de 44 ans a été tué après une attaque de colons. L'armée israélienne livre une version divergente.

Un Palestinien tué en Cisjordanie après une attaque de colons

Un Palestinien tué en Cisjordanie après une attaque de colons

Un Palestinien de 44 ans a été tué mercredi lors d'une intervention de l'armée israélienne après une attaque de colons en Cisjordanie, ont annoncé les autorités locales, Israël affirmant de son côté l'avoir «neutralisé» alors qu'il portait «un objet suspect».

L'attaque s'est produite dans le village de Burqa, dans le nord du territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon le maire de la localité Ammar Salah, elle a eu lieu lors d'une cueillette d'olives sur des terres situées entre les villes de Naplouse et Tulkarem.

Neuf personnes ont également été blessées dans cette «attaque perpétrée par les forces d'occupation et les colons», selon le ministère palestinien de la Santé, basé à Ramallah.

L'armée israélienne dément

D'après l'armée israélienne, ses soldats sont intervenus dans la région après «un signalement de jets de pierres contre un civil israélien, qui a été blessé». «Un affrontement s'est ensuite déclaré, impliquant (...) plusieurs dizaines de Palestiniens et de civils israéliens», a-t-elle dit dans un communiqué.

Un membre des forces de sécurité et un civil israélien «ont ouvert le feu», puis un commandant de l'armée «a repéré un terroriste qui courait vers lui en transportant un objet suspect et l'a neutralisé», affirme l'armée.

Elle a ajouté que plusieurs personnes impliquées dans les jets de pierres ont été interpellées pour être interrogées. Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué pour sa part avoir pris en charge à Burqa trois personnes touchées par des tirs, dont une grièvement, ainsi que cinq autres rouées de coups.

L'organisation a également affirmé que l'armée israélienne avait «agressé et frappé» des ambulanciers et arrêté certains d'entre eux alors qu'ils tentaient d'atteindre les victimes.

1115 Palestiniens tués depuis octobre 2023

Le Palestinien tué, Ali al-Bazzari, était membre des Forces de sécurité nationale, l'un des services de sécurité de l'Autorité palestinienne, selon leur site officiel. Des photos de l'AFP prises dans un hôpital de Naplouse, où son corps a été transporté, montrent ses fils en larmes, aux côtés de son épouse et de sa mère.

Cette attaque intervient le jour du troisième anniversaire du 7-Octobre, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza et une explosion des violences commises par des colons en Cisjordanie.

Quelque 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens. Au moins 1115 Palestiniens y ont été tués depuis octobre 2023, en majorité par des soldats israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données du ministère palestinien de la Santé.

Selon les chiffres israéliens, au moins 49 Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes sur la même période.