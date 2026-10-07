Israël détruit des monuments palestiniens en Cisjordanie

L'armée israélienne a détruit mercredi en Cisjordanie des monuments dédiés à des Palestiniens accusés d'avoir tué des Israéliens ou morts lors d'affrontements. Ces actions coïncident avec la commémoration de l'attaque du 7 octobre.

AFP Agence France-Presse

Des soldats israéliens ont détruit mercredi en Cisjordanie des monuments dédiés à des Palestiniens accusés d'avoir tué des Israéliens, ou morts lors d'affrontements, alors qu'Israël commémore l'attaque du 7-Octobre. L'armée israélienne a indiqué à l'AFP avoir visé des sites dédiés «aux terroristes».

«Un mémorial dédié au martyr Yasser Hamdouni a été détruit dans la ville de Yaabad», et des affiches commémoratives montrant les «portraits de plusieurs martyrs ont été retirées de plusieurs endroits de la ville de Jénine», dans le nord du territoire occupé par Israël depuis 1967, a déclaré à l'AFP la porte-parole du gouvernorat, Hala Abou Baker. Accusé d'avoir tué un colon israélien en 2003, Yasser Hamdouni était décédé en 2016 en détention, où il purgeait une peine de prison à perpétuité.

«Des martyrs»

Les troupes israéliennes ont également mené une descente à Naplouse, à une quarantaine de kilomètres au sud de Jénine, où elles ont «détruit cinq monuments commémoratifs dédiés à des martyrs dans différents quartiers», et arrêté des dizaines d'habitants, a affirmé à l'AFP le maire adjoint de la ville, Iyad Bakir.

Les Palestiniens qualifient de «martyrs» les personnes tuées par des Israéliens ou morts dans les prisons israéliennes. En Cisjordanie occupée, monuments et affiches leur rendant hommage sont courants.

Les responsables politiques israéliens dénoncent régulièrement ces monuments qu'ils considèrent comme une glorification des attaques, mais leur destruction par l'armée reste rare, notamment dans les zones placées sous le contrôle de l'Autorité palestinienne. Aucun lien n'a été fait par l'armée israélienne entre cette opération et le troisième anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas depuis la bande de Gaza, qui avait déclenché la guerre. Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début du conflit.