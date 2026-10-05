Alors qu'Israël prévoit 1200 logements en Cisjordanie, 500 ex-diplomates européens dénoncent un projet illégal. Ils pressent l'UE d'agir et de sanctionner les institutions impliquées avant la réunion du 12 octobre.

500 figures européennes appellent à stopper la colonisation en Cisjordanie

500 figures européennes appellent à stopper la colonisation en Cisjordanie

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union européenne et ses Etats membres doivent «agir» face à un vaste projet décrié de colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, demandent lundi dans une tribune 500 anciens diplomates, ministres ou responsables européens.

Parmi eux figurent les anciens premiers ministres et ministres des affaires étrangères français Dominique de Villepin et Alain Juppé, les anciens premiers ministres italien, Massimo D'Alema, belge, Yves Leterme, ou suédois, Stefan Löfven, ainsi que deux anciens présidents du Parlement européen, Josep Borrell et Enrique Baron Crespo.

Le gouvernement israélien doit bientôt attribuer les «contrats pour la première tranche du projet de colonisation illégal E1», rappellent les diplomates dans cette tribune publiée dans le quotidien français «Libération». Ce projet prévoit la construction de plus de 1200 logements près de Jérusalem.

Ce plan a été approuvé par Israël l'an dernier après plusieurs décennies de gel, notamment sous la pression américaine. S'il se réalise, il isolerait davantage la ville de Jérusalem-Est, occupée puis annexée par Israël, du reste de la Cisjordanie, mettant encore plus en péril la possibilité d'un futur Etat palestinien.

La justice israélienne a ordonné le 27 septembre le report d'un mois de l'ouverture de l'appel d'offres pour le projet, afin que le sujet ne perturbe pas les législatives prévues à la fin octobre.

Sanctionner les «colonies illégales»

«Malgré les conséquences considérables de cette nouvelle annexion de terres, l'Union européenne n'a pris aucune mesure pour dissuader la réalisation du projet E1 ni, plus généralement, n'a respecté ses obligations, découlant des traités européens, d'agir face aux violations du droit international», dénoncent les signataires.

Ils saluent «le fait que certains Etats membres de l'UE ont pris des mesures nationales à l'encontre des colonies illégales», mais dénoncent les positions d'autres Etats «notamment l'Allemagne et l'Italie» qui «continuent systématiquement de bloquer l'adoption de mesures au niveau européen, devenant ainsi de facto complices de l'affaiblissement des valeurs de l'UE et de la solution à deux Etats».

Ils demandent à la Commission européenne de présenter «immédiatement des propositions législatives» pour «sanctionner toutes les institutions financières et autres prestataires de services participant à la mise en oeuvre du projet E1 et d'autres colonies illégales» et à «empêcher tout commerce de l'UE avec les colonies illégales».

Ils appellent également l'UE à «mettre en oeuvre les propositions» visant à «suspendre les dispositions commerciales de l'accord d'association entre l'UE et Israël». Ces mesures doivent être prises «lors de la prochaine réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, le 12 octobre», exhortent encore les diplomates.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. La colonisation s'y est poursuivie depuis lors, mais a explosé ces dernières années. Plus de 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie occupée, aux côtés de quelque trois millions de Palestiniens.