«La Suisse complice»: à Genève, 1500 manifestants ont exigé samedi la rupture des liens commerciaux, militaires, académiques et culturels avec Israël, accusant Berne d’inaction face à la guerre à Gaza.

Une manif à Genève exige des sanctions suisses contre Israël

Une manif à Genève exige des sanctions suisses contre Israël

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit établir un embargo militaire, énergétique et commercial avec Israël, selon des manifestants à Genève. Samedi, ils étaient 1500 personnes à se rassembler, trois ans après le massacre du 7 octobre suivi d'une campagne militaire de l'Etat hébreu à Gaza.

«La Suisse complice» figurait parmi les mots d'ordre désormais régulièrement scandés dans les rues suisses. Réunis par le Collectif Urgence Palestine, les manifestants ont dénoncé un «nettoyage ethnique» dans les territoires palestiniens contre lequel l'ONU a mis en garde à plusieurs reprises.

Interrogée par Keystone-ATS, la police genevoise a dénombré quelque 1500 personnes. Le cortège prévu dès 14h00 a finalement démarré en retard vers 14h50. Tout s'est déroulé dans le calme, selon une porte-parole.

Les colons critiqués

Les participants ont aussi dénoncé le recours à la famine comme arme de guerre et les nombreuses victimes et blessés dans la bande de Gaza. Mais l'attitude des colons en Cisjordanie, condamnée il y a quelques jours par la Suisse, a été également épinglée.

Les manifestants considèrent que Berne a fait preuve d'inaction ces trois dernières années ou a même soutenu l'Etat hébreu. Ils demandent la rupture de toute relation commerciale, académique et culturelle avec Israël, de même que l'arrêt de toute collaboration militaire alors que la Suisse a conclu un contrat d'armement pour des drones avec ce pays.

Quatre actes génocidaires

Au cas où le Premier ministre Benjamin Netanyahu ou l'ex-ministre de la défense Yoav Gallant devaient venir sur le territoire suisse, ils souhaitent leur arrestation conformément au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). Berne a toujours répété que les dirigeants ne seront pas inquiétés s'ils se rendent en Suisse pour des négociations.

Le Collectif Urgence Palestine enjoint aux autorités fédérales d'appliquer les ordonnances de la Cour internationale de justice (CIJ) qui demande aux Etats d'oeuvrer pour empêcher un génocide. Ce terme a d'abord été utilisé par la rapporteuse spéciale de l'ONU et d'autres entités onusiennes indépendantes.

La Commission d'enquête internationale sur les territoires palestiniens considère également depuis l'année dernière que quatre des cinq actes génocidaires selon la Convention de 1948 sur ce crime ont été perpétrés par Israël à Gaza. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025, elle dit que l'intensité des activités militaires se poursuivait dans le territoire.