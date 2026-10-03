Cinq personnes ont été tuées samedi dans une frappe à Gaza, selon la Défense civile palestinienne. Israël dit avoir ciblé Ali al-Amoudi, haut responsable du Hamas, dans un appartement utilisé par le mouvement.

Israël confirme avoir visé à Gaza un haut responsable du Hamas

Israël confirme avoir visé à Gaza un haut responsable du Hamas

AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a confirmé samedi avoir visé Ali al-Amoudi, un haut responsable du Hamas, lors d'une frappe dans la ville de Gaza qui a fait cinq morts, dont quatre femmes, selon la Défense civile du territoire palestinien.

«La frappe a été menée alors que le terroriste se trouvait dans un appartement utilisé par l'organisation terroriste du Hamas pour des activités terroristes», a indiqué l'armée, confirmant des informations des médias israéliens, sans préciser s'il avait été tué ou non.