Chris Brown a plaidé coupable à Londres pour une rixe en boîte de nuit en 2023. L'incident, impliquant une agression avec une bouteille, l'expose à une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison.

Chris Brown plaide coupable pour une rixe en boîte de nuit

Chris Brown plaide coupable pour une rixe en boîte de nuit

AFP Agence France-Presse

Le chanteur américain de R&B Chris Brown, ancien petit ami de Rihanna, a plaidé coupable vendredi devant un tribunal londonien pour une rixe survenue dans une boîte de nuit en 2023, ce qui lui évite la tenue d'un procès au Royaume-Uni. Le chanteur de 37 ans, en liberté sous caution, a comparu dans la matinée devant le tribunal de Southwark, vêtu d'un costume beige et d'une cravate, et a plaidé coupable depuis le box de la cour criminelle.

Cette procédure annule le procès qui devait démarrer le 26 octobre 2026, et le chanteur comparaîtra simplement à cette date pour connaître sa peine pour ces violences, une infraction passible d'une amende ou d'une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement au Royaume-Uni. Chris Brown avait été arrêté en mai 2025 en Angleterre, soupçonné d'avoir frappé avec une bouteille le producteur de musique Abraham «Abe» Diaw dans un club londonien.

Le producteur américain de 40 ans Omololu Akinlolu, accusé des mêmes faits, a également plaidé coupable vendredi et sera fixé sur sa peine le 26 octobre, comme le chanteur. Plusieurs chefs d'inculpation étaient initialement retenus contre lui, dont coups et blessures. Mais le chanteur a réussi à contester ces charges, qui seront bientôt abandonnées, a indiqué le procureur vendredi. Il a ensuite été remis en liberté sous caution. Comme lors des précédentes audiences, des fans de Chris Brown attendaient pour l'apercevoir à l'entrée du tribunal, casquette et lunettes de soleil dorées sur la tête, entouré de ses agents de sécurité.

Caution à 5 millions

L'incident a eu lieu au Tape, un club situé dans le quartier huppé de Mayfair à Londres, le 19 février 2023, alors que Chris Brown était là aussi en tournée au Royaume-Uni. Le producteur «Abe» Diaw aurait été frappé à plusieurs reprises avec une bouteille, avant de recevoir des coups de poing et de pied de la part du chanteur et d'Omololu Akinlolu. «Il s'agissait d'une agression violente et non provoquée, commise par Brown et Akinlolu dans une discothèque bondée, où Brown s'est servi d'une bouteille en verre comme arme pour frapper la victime à deux reprises à la tête», avait déclaré la procureure Claire Campbell lors d'une précédente audience.

Chris Brown a été arrêté plus de deux ans après, en mai 2025, dans un hôtel cinq étoiles de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre) peu après son arrivée sur le territoire britannique en jet privé. Il avait été incarcéré pendant près d'une semaine avant d'être libéré le 21 mai sous caution, fixée à 5 millions de livres (5,8 millions d'euros).

Le juge l'avait également autorisé à se produire dans le cadre de sa tournée européenne, qui démarrait peu après le 8 juin à Amsterdam. Chris Brown s'est fait connaître dans les années 2000 avec des titres tels que «Kiss, Kiss» et «Run It!». Originaire de Virginie, il a débuté le chant dans une chorale d'église locale avant de se faire connaître avec sa voix puissante et son style mêlant R&B et rap.

Mais la carrière du lauréat de deux Grammy Awards a été entachée à plusieurs reprises par des accusations de violences, notamment conjugales. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir battu Rihanna, alors sa petite amie, avant les Grammy Awards 2009, obligeant la superstar de la pop à manquer le gala annuel de l'industrie de la musique.