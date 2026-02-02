Les prestigieux Grammy Awards de la musique sont décernés à Los Angeles. Depuis 1959, cet événement n'est pas seulement synonyme de gloire et de glamour, mais aussi de scandales.

Sophie Ofer

Dimanche soir 1er février, la cérémonie annuelle des Grammy Awards se déroule à Los Angeles. Depuis sa première édition en 1959, l'événement ne fait pas seulement parler de lui pour ses looks grandioses ou décalés sur le tapis rouge.

Au fil des décennies, il a également été le théâtre de petits et grands scandales. Blick résume pour vous ceux qui ont le plus marqué.

1 Milli Vanilli a dû rendre son Grammy

Le duo allemand Milli Vanilli a dû rendre son Grammy Award après un scandale de playback. En 1990, il est révélé qu’aucun de leurs méga-succès n’a été chanté par eux. Fab Morvan et Rob Pilatus n’ont jamais participé artistiquement aux enregistrements. Même sur scène, ils se contentaient de mimer des voix enregistrées par d’autres chanteurs. Neuf mois après avoir reçu le Grammy du «Best New Artist», le trophée leur est retiré.

2 Chris Brown agresse Rihanna

Peu avant les Grammy Awards 2009, Chris Brown, agresse sa compagne de l’époque, Rihanna. Les deux artistes devaient se produire lors de la cérémonie, mais leurs prestations sont annulées à la dernière minute après l’arrestation du chanteur. Dans les années qui ont suivi, la Recording Academy a été fortement critiquée pour avoir continué à nommer Chris Brown malgré sa condamnation. En 2012, il remporte même un Grammy dans la catégorie «Meilleur album R&B».

3 la petite amie de Kanye West arrive presque nue

Aux Grammy Awards 2025, Bianca Censori, compagne du rappeur controversé Kanye West, fait sensation sur le tapis rouge. Elle apparaît dans une robe extrêmement transparente, assortie de talons hauts translucides. Cette tenue, laissant très peu de place à l’imagination, provoque de vives réactions et alimente de nombreux débats.

4 The Weeknd boycotte les Grammys

En 2021, l’artiste R&B The Weeknd décide de boycotter les Grammy Awards après n’avoir reçu aucune nomination. Une absence d’autant plus remarquée que son tube «Blinding Lights» a marqué l’année précédente. Furieux, il écrit «Les Grammys restent corrompus. Vous me devez plus de transparence, à moi, à mes fans et à l’industrie». Abel Tesfaye, qui se cache derrière le nom de scène The Weeknd, annonce alors qu’il ne soumettra plus ses œuvres au comité de sélection.

5 Sinéad O'Connor refuse son prix

En 1991, la chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor, 1966-2023, refuse elle aussi de participer à la cérémonie. Bien qu’elle remporte le Grammy de la «Meilleure performance alternative» pour son album «I Do Not Want What I Haven’t Got», elle décline le prix. L’interprète de «Nothing Compares 2 U» entend dénoncer ce qu’elle qualifie de «valeurs fausses et matérialistes» de l’industrie musicale.

6 Nicki Minaj interprète l'exorcisme

Lors des Grammy Awards 2012, Nicki Minaj choque avec une performance très controversée. Accompagnée d’un faux évêque catholique, elle débute sa chanson «Roman Holiday» dans un confessionnal, avant de simuler une lévitation puis un exorcisme. La mise en scène provoque l’indignation de nombreux fidèles catholiques à travers le monde.

7 Eminem fait monter Elton John sur scène

En 2000, la sortie de «The Marshall Mathers LP» d’Eminem suscite une vive polémique. Le rappeur est accusé de tenir des propos homophobes, misogynes et de faire l’apologie de la violence. Certains textes sont même débattus au Sénat américain et l’artiste frôle une interdiction d’entrée au Canada. Malgré cela, l’album décroche quatre nominations aux Grammy Awards en 2001. Lors de la cérémonie, Eminem crée la surprise en invitant Elton John à le rejoindre sur scène. Ce duo inattendu choque plusieurs organisations militantes, indignées de voir le chanteur britannique partager la scène avec le rappeur.