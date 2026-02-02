A Los Angeles, Lady Gaga a été la première récompensée aux Grammy Awards grâce à «Abracadabra». Nommée sept fois, elle affronte Kendrick Lamar et Bad Bunny.

AFP Agence France-Presse

Parmi les favoris des 68e Grammy Awards, Lady Gaga a été récompensée la première à Los Angeles dimanche, recevant le prix du meilleur enregistrement dance pop pour le tube électropop «Abracadabra», tiré de son album à l'esthétique gothique chic «Mayhem». La cérémonie, présentée par l'humoriste Trevor Noah, démarre à 17h locales (01h GMT lundi), mais la remise des 95 récompenses a commencé plus tôt dans l'après-midi.

La popstar de 39 ans, détentrice de 14 Grammys est nommée cette fois à 7 reprises. Le rappeur Kendrick Lamar (9 nominations et 22 Grammys) et la figure de proue du reggaeton et de la trap latine Bad Bunny (6 nominations et 3 Grammys) sont en lice dans les trois catégories principales. Aucun d'eux, ni d'ailleurs les autres artistes nommés à leurs côtés (Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Leon Thomas et le duo Clipse), n'a jamais reçu le titre d'album de l'année.

Vers un premier disque hispanique au sommet?

Grâce à «GNX», retour sur son parcours et hommage au rap californien dont il est issu, Kendrick Lamar, 38 ans, peut espérer inscrire son nom à un palmarès encore maigre pour le hip-hop. Après seulement Lauryn Hill et le duo OutKast.

Si Bad Bunny l'emportait, «Debi Tirar Mas Fotos» deviendrait le premier disque en espagnol auréolé de cette récompense. L'opus fait une grande place aux rythmes traditionnels de Porto Rico, d'où est originaire l'artiste de 31 ans, et évoque la colonisation de l'île des Caraïbes, sous juridiction américaine depuis 1898.

«KPop Demon Hunters» primé

Pour la chanson et l'enregistrement de l'année, qui récompensent respectivement l'écriture et la production d'un morceau, les hits ne manquent pas. Face à «Abracadabra», «DtMF» de Bad Bunny et «luther» de Kendrick Lamar (avec la chanteuse R&B SZA), le tube K-pop «Golden», tiré de la bande-originale du film d'animation «KPop Demon Hunters», pourrait être primé dans la soirée, après avoir reçu un peu plus tôt le prix de la meilleure chanson écrite pour un support visuel.

Le morceau a raflé un Golden Globe en janvier. Il est aussi nommé aux Oscars, décernés le 15 mars, dans la catégorie «meilleure chanson originale». Mais les honneurs pourraient également aller à «Manchild» de Sabrina Carpenter», «APT.» de ROSÉ et Bruno Mars, ou «Wildflower» de Billie Eilish.

Le R&B, lui, connaît un retour en grâce avec Leon Thomas, 32 ans, et Olivia Dean, 26 ans, parmi les sélectionnés pour la révélation de l'année. Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber mais aussi Lauryn Hill se produiront pendant la cérémonie, qui rendra hommage au rockeur Ozzy Osbourne, mort en juillet.

«Paysage musical diversifié»

Première figure du rap récompensée par le prix Pulitzer, Kendrick Lamar a été le grand gagnant de la cérémonie l'an dernier avec cinq récompenses pour son hit «Not Like Us». Une semaine plus tard, il assurait le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, la très suivie finale du championnat de football américain.

Cette année, le 8 février, la tête d'affiche en sera... Bad Bunny! Une occasion unique de le voir sur le sol américain, hors Porto Rico, sa tournée actuelle ne passant pas par les Etats-Unis continentaux pour protéger ses spectateurs des raids de la police de l'immigration, a-t-il expliqué. Son sacre «montrerait encore davantage l'influence croissante des cultures latino-américaines aux Etats-Unis», commente Lauron Kehrer, musicologue, auprès de l'AFP.

La présence du reggaeton, du rap ou de la K-pop dans les principales catégories des Grammy Awards reflète leur adaptation au «climat» de l'industrie musicale plutôt que la volonté de «déclencher un changement», analyse aussi Lauron Kehrer.

La Recording Academy, qui les décerne, a intégré cette année 3800 nouveaux membres, avec l'objectif de «refléter la vitalité du paysage musical diversifié d'aujourd'hui», selon son dirigeant Harvey Mason Jr. La moitié est âgée de 39 ans ou moins et 58% sont des personnes de couleur. Ont également été sollicités les membres de la Latin Recording Academy, qui récompense les musiques hispaniques.