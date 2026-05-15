DE
FR

Des paroles dans le vent?
Entre Pékin et Washington, beaucoup de politesse mais de grands désaccords

Donald Trump a quitté la Chine vendredi en revendiquant des accords commerciaux «fantastiques». Cependant plusieurs poitns de désaccords subsistent entre Washington et Pékin.
Publié: il y a 5 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Derrière les sourires, les tensions restent fortes entre Pékin et Washington.
Photo: IMAGO/Xinhua
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra Marschner

Tapis rouge, honneurs militaires, foule en liesse. Le président américain Donald Trump a été reçu en grande pompe à Pékin. Le milliardaire républicain a, lui, qualifié le chef d’Etat chinois Xi Jinping d'«ami» avec lequel il allait partager un avenir formidable.

Mais ces belles paroles ne suffisent pas à cacher les diverses tensions qui existent entre la Chine et les Etats-Unis, comme les problèmes de droits de douane ou la question de Taïwan. Blick passe en revue ces points de désaccords qui ont contribué à ce que ces discussions n’aboutissent pas à des résultats concrets.

La guerre en Iran

En Chine, considérée comme un allié important de l’Iran, Washington cherchait à trouver un soutien pour mettre fin à la guerre. Les dirigeants se sont accordés sur la nécessité d’ouvrir le détroit d’Ormuz et sur le fait que l’Iran ne devait pas posséder d’armes nucléaires. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Donald Trump d’une interview sur Fox News.

A lire aussi
Xi prévient Trump du risque de «conflit» sur Taïwan
Rencontre au sommet en Chine
Xi prévient Trump du risque de «conflit» sur Taïwan

Xi Jinping n’a toutefois pas promis de venir directement en aide aux Etats-Unis. Mais «il a déclaré qu’il ne leur (ndlr: aux Iraniens) fournirait pas d’équipement militaire. C’est une déclaration importante», a poursuivi le président américain. Un article récent du «New York Times» a cependant révélé que des entreprises chinoises prévoyaient de fournir des armes à l’Iran de manière indirecte, dissimulant ainsi leur origine.

De son côté, le «Washington Post» a révélé une analyse secrète du Pentagone selon laquelle la Chine tirerait un avantage géostratégique de la guerre en Iran. Par exemple, en fournissant des armes aux partenaires des Etats-Unis dans la région du Golfe ou en assurant l’approvisionnement énergétique de nombreux pays touchés par la crise. Cela confère ainsi à Pékin une position importante dans le dossier iranien et elle pourrait demander des contreparties si elle doit intercéder en faveur de la Maison Blanche.

Taïwan

Malgré toutes les amitiés échangées en début de rencontre, le chef d’Etat chinois a mis en garde jeudi le président américain contre un possible conflit au sujet de Taïwan. Si la question taïwanaise est mal gérée, des tensions, voire un conflit plus important, pourraient éclater entre les deux pays, a déclaré le dirigeant chinois, cité par l’agence de presse officielle Xinhua. Cela pourrait placer les relations sino-américaines dans une situation «extrêmement dangereuse», a averti Xi Jinping. Donald Trump n’a pas encore commenté cet avertissement.

La Chine revendique la souveraineté sur Taïwan, un Etat indépendant et démocratique. Les Etats-Unis jouent un rôle important auprès de l'île, notamment en lui fournissant des armes. Cependant, Washington reste volontairement vague quant à une éventuelle intervention militaire en cas d’attaque chinoise. Xi Jinping a par ailleurs souligné que la gestion du conflit taïwanais est la question la plus délicate des relations sino-américaines.

Accords commerciaux

Outre l’accord sur le nucléaire iranien et la question taïwanaise, les relations commerciales ont également occupé une place centrale lors de la visite de Donald Trump à Pékin. Le président américain avait menacé à plusieurs reprises la Chine dans le cadre de ce différend commercial et lui avait imposé des droits de douane de plus de 140% l’année précédente. Xi Jinping a riposté en suspendant simplement ses exportations de terres rares et d’aimants vers les Etats-Unis. La Chine dispose toujours d’un moyen de pression important dans ce domaine. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Pékin était responsable, en 2024, de 59% de l’extraction mondiale et de 91% du raffinage des terres rares.

Après la rencontre à Pékin, Donald Trump semblait satisfait. Il a déclaré à Fox News qu’il avait conclu un «accord commercial fantastique» avec la Chine. X Jinping aurait notamment accepté d’acheter 200 avions Boeing et manifesté son intérêt pour l’or noir américain. La Chine est un important acheteur de pétrole iranien.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus