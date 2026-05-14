Donald Trump annonce que la Chine achètera 200 avions Boeing après une rencontre avec Xi Jinping à Pékin. Malgré l’accord, l’action de Boeing chute de 5%.

Trump annonce que Pékin s'est engagé à commander 200 gros avions à Boeing

Trump annonce que Pékin s'est engagé à commander 200 gros avions à Boeing

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé jeudi que la Chine avait accepté d'acheter quelque 200 «gros» avions du constructeur Boeing, dont l'action a plongé de plus de 5% car le marché attendait une commande supérieure.

«Une des choses qu'il a acceptées aujourd'hui est d'acheter 200 avions (...). Des Boeing. 200 gros», a déclaré le président américain selon l'extrait d'un entretien à la chaîne Fox News après sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. «Je pense que c'est un engagement», a-t-il ajouté, sans autre précision.

Annonce décevante

Des médias américains évoquaient depuis plusieurs mois une commande potentielle record de Pékin portant sur environ 500 avions monocouloirs 737 MAX et une centaine de gros porteurs (787 Dreamliner et 777). Sollicité par l'AFP, Boeing n'a pas réagi dans l'immédiat.

Le patron de l'avionneur, Kelly Ortberg, fait partie de la délégation de grands patrons d'entreprises américaines accompagnant le président pendant son voyage en Chine. «Je pense que nous allons voir de grosses commandes pour Boeing», avait indiqué plus tôt Scott Bessent, ministre américain des Finances, sur la chaîne CNBC.

Vers 16h55 GMT (18h55 en Suisse), son action perdait 3,98% à la Bourse de New York, après avoir chuté de plus de 5% lorsque l'extrait a été rendu public. Boeing est le plus gros exportateur américain.